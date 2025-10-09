Google diz que "provavelmente mais de 100" foram afetados por ataque hacker que afetou produtos da Oracle

"Esse nível de investimento sugere que o(s) agente(s) responsável(eis) pela intrusão inicial provavelmente dedicou(aram) recursos significativos à pesquisa pré-ataque", disse a empresa.

O Google, que tem uma vasta prática de segurança digital, juntamente com suas ofertas mais conhecidas de pesquisa, email e vídeo, afirmou que o grupo que se acredita estar no centro das invasões, o CL0P, tem um longo histórico de invasões abrangentes contra software de terceiros ou provedores de serviços.

Em uma declaração separada à Reuters, o analista do Google Austin Larsen disse que "estamos cientes de dezenas de vítimas, mas esperamos que haja muito mais". Com base na escala das campanhas CL0P anteriores, é provável que haja mais de cem".

O Google disse que os hackers atacaram os aplicativos E-Business Suite da Oracle, que as empresas usuárias de ferramentas da Oracle usam para gerenciar clientes, fornecedores, manufatura, logística e outros processos de negócios.

A Oracle não comentou o assunto. Anteriormente, a empresa havia confirmado que havia atividade de extorsão direcionada a seus clientes.