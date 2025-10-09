China amplia restrições a terras raras, visando usuários militares e de setor de chips

PEQUIM (Reuters) - A China expandiu drasticamente nesta quinta-feira seus controles de exportação de terras raras, acrescentando cinco novos elementos e um exame minucioso extra para clientes setor de semicondutores, à medida que Pequim reforça o controle sobre a indústria antes das negociações entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping.
O maior produtor de terras raras do mundo também acrescentou dezenas de componentes de tecnologia de refino à sua lista de controle e anunciou regras que exigirão conformidade dos produtores estrangeiros de terras raras que usam materiais chineses.
Os anúncios do Ministério do Comércio da China seguem o apelo dos parlamentares dos Estados Unidos na terça-feira para proibições mais amplas sobre a exportação de equipamentos de fabricação de chips para a China.
As restrições expandem os controles anunciados por Pequim em abril, que causaram escassez em todo o mundo, antes que uma série de acordos com a Europa e os EUA aliviasse a crise de fornecimento.
"A Casa Branca e as agências relevantes estão avaliando de perto qualquer impacto das novas regras, que foram anunciadas sem qualquer aviso prévio e impostas em um aparente esforço para exercer controle sobre as cadeias de fornecimento de tecnologia do mundo inteiro", disse um funcionário da Casa Branca à Reuters nesta quinta-feira.
As novas restrições vêm antes de uma reunião cara a cara programada entre Trump e Xi na Coreia do Sul no final de outubro.
"Isso ajuda a aumentar a influência de Pequim antes da esperada cúpula Trump-Xi na Coreia (do Sul) no final deste mês", disse Tim Zhang, fundador da Edge Research, com sede em Cingapura.
A China produz mais de 90% das terras raras processadas e dos ímãs de terras raras do mundo. As 17 terras raras são materiais vitais em produtos que vão desde veículos elétricos até motores de aeronaves e radares militares.
As exportações de 12 delas agora estão restritas depois que o ministério chinês acrescentou cinco - hólmio, érbio, túlio, európio e itérbio - juntamente com materiais relacionados.
As empresas estrangeiras que produzem algumas das terras raras e ímãs relacionados na lista agora também precisarão de uma licença de exportação chinesa se o produto final contiver ou for fabricado com equipamentos ou materiais chineses. Isso se aplica mesmo que a transação não inclua empresas chinesas.
As regulamentações imitam as regras que os EUA implementaram para restringir as exportações de produtos relacionados a semicondutores de outros países para a China.
Não ficou imediatamente claro como Pequim pretende impor seu novo regime, especialmente porque os EUA, a União Europeia e outros países estão correndo para criarem alternativas à cadeia de suprimentos de terras raras da China.
"É provável que estejamos entrando em um período de bifurcação estrutural - com a China localizando sua cadeia de valor e os EUA e seus aliados acelerando a sua própria cadeia", disse Neha Mukherjee, analista de terras raras da Benchmark Mineral Intelligence.
Em um aceno às preocupações com a escassez de suprimentos, o ministério disse que o escopo dos itens em suas restrições mais recentes era limitado e que "uma variedade de medidas de facilitação de licenciamento será adotada".
As últimas restrições da China sobre os cinco elementos adicionais e equipamentos de processamento entrarão em vigor em 8 de novembro, pouco antes do término de uma trégua comercial de 90 dias com Washington.
As regras sobre empresas estrangeiras que fabricam produtos usando equipamentos ou materiais chineses de terras raras entrarão em vigor em 1º de dezembro.
As ações da China Northern Rare Earth Group, da China Rare Earth Resources and Technology e da Shenghe Resources subiram 10%, 9,97% e 9,4%, respectivamente, nesta quinta-feira.
As ações de empresas de terras raras sediadas nos EUA também subiram nas negociações da tarde de Nova York, com a Critical Metals Corp ganhando 25%, a Energy Fuels avançando 9%, a MP Materials ganhando 2,5% e a USA Rare Earth subindo 15%.
A Energy Fuels, proprietária de uma instalação de processamento de urânio e terras raras em Utah, disse em um comunicado à Reuters que está trabalhando para aumentar a produção de terras raras nos EUA e que seu recente projeto piloto "mostra as capacidades técnicas de uma empresa norte-americana em solo norte-americano".
A NioCorp, que está desenvolvendo uma mina de terras raras em Nebraska, disse: "Está claro que o Exército de Libertação Popular está cada vez mais tomando as rédeas da política de terras raras na China. Isso significa tempos ainda mais difíceis tanto para o Pentágono quanto para uma ampla gama de fabricantes comerciais."
CHIPS E DEFESA
O ministério chinês também disse que os usuários de terras raras para aplicações militaresno exterior não receberão licenças, enquanto os pedidos relacionados a semicondutores avançados serão aprovados caso a caso.
As novas regras se aplicam a chips de 14 nanômetros ou mais avançados, chips de memória com 256 camadas ou mais e equipamentos usados na produção desses chips, bem como à pesquisa e ao desenvolvimento relacionados. Esses chips avançados são usados em produtos que vão de smartphones a chipsets de IA que exigem um desempenho de computação poderoso.
As regras também se aplicarão à pesquisa e ao desenvolvimento de inteligência artificial com possíveis aplicações militares.
A Coreia do Sul, sede das principais fabricantes de chips de memória Samsung Electronics e SK Hynix, está avaliando os detalhes das novas restrições e continuará as discussões com a China para minimizar seu impacto, disse o ministério da indústria em um comunicado à Reuters.
A Samsung não quis comentar. A SK Hynix e a TSMC de Taiwan não responderam imediatamente às perguntas.
