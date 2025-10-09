China amplia restrições a terras raras, visando usuários militares e de setor de chips

As restrições expandem os controles anunciados por Pequim em abril, que causaram escassez em todo o mundo, antes que uma série de acordos com a Europa e os EUA aliviasse a crise de fornecimento.

"A Casa Branca e as agências relevantes estão avaliando de perto qualquer impacto das novas regras, que foram anunciadas sem qualquer aviso prévio e impostas em um aparente esforço para exercer controle sobre as cadeias de fornecimento de tecnologia do mundo inteiro", disse um funcionário da Casa Branca à Reuters nesta quinta-feira.

As novas restrições vêm antes de uma reunião cara a cara programada entre Trump e Xi na Coreia do Sul no final de outubro.

"Isso ajuda a aumentar a influência de Pequim antes da esperada cúpula Trump-Xi na Coreia (do Sul) no final deste mês", disse Tim Zhang, fundador da Edge Research, com sede em Cingapura.

A China produz mais de 90% das terras raras processadas e dos ímãs de terras raras do mundo. As 17 terras raras são materiais vitais em produtos que vão desde veículos elétricos até motores de aeronaves e radares militares.

As exportações de 12 delas agora estão restritas depois que o ministério chinês acrescentou cinco - hólmio, érbio, túlio, európio e itérbio - juntamente com materiais relacionados.