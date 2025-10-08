Parlamentares dos EUA defendem ampliar restrição à venda de ferramentas de fabricação de chips para China

O comitê solicitou proibições mais amplas por parte dos EUA e de seus aliados nas vendas de ferramentas de fabricação de chips para a China, em vez de proibições mais restritas nas vendas para fabricantes de chips chineses específicos.

As compras de US$38 bilhões foram feitas pelos cinco principais fornecedores de equipamentos de fabricação de semicondutores, sem violar a lei, um aumento de 66% em relação a 2022, quando muitas das restrições de exportação de ferramentas foram introduzidas.

Isso representou quase 39% das vendas agregadas da Applied Materials, Lam Research, KLA, ASML e Tokyo Electron, segundo o relatório.

"Essas são as vendas que tornaram a China cada vez mais competitiva na fabricação de uma ampla gama de semicondutores, com profundas implicações para os direitos humanos e os valores democráticos em todo o mundo", disse o relatório.

Tanto governos democrata quanto republicano dos EUA procuraram restringir a capacidade da China de fabricar microchips -- cruciais para campos como inteligência artificial e modernização militar. As duas superpotências econômicas também estão disputando a venda de tecnologia avançada, como centros de dados de IA, para outras nações.

Mark Dougherty, presidente da unidade da Tokyo Electron nos EUA, disse que as vendas do setor na China começaram a cair este ano, em parte devido a novas regulamentações e a uma maior coordenação entre os governos dos EUA e do Japão.