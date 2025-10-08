Nova York processa empresas de mídia social por vício em crianças

A cidade se juntou a outros governos, distritos escolares e pessoas físicas que estão movendo aproximadamente 2.050 ações judiciais semelhantes, em um litígio nacional no tribunal federal de Oakland, Califórnia.

A cidade de Nova York está entre os maiores demandantes, com uma população de 8,48 milhões de habitantes, incluindo cerca de 1,8 milhão de menores de 18 anos. Seus sistemas escolares e de saúde também participam do processo.

O porta-voz do Google, Jose Castaneda, disse que as alegações relativas ao YouTube "simplesmente não são verdadeiras", em parte porque se trata de um serviço de streaming e não de uma rede social em que as pessoas se encontram com amigos.

Os outros réus não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

USO COMPULSIVO

De acordo com a queixa, os réus projetaram suas plataformas para "explorarem a psicologia e a neurofisiologia dos jovens" e impulsionarem o uso compulsivo em busca de lucro.