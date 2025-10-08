Cisco lança chip projetado para conectar data centers de IA em grandes distâncias

Dentro desses data centers, empresas como a Nvidia estão conectando dezenas de milhares e, eventualmente, centenas de milhares de poderosos chips de computação para atuar como um cérebro para lidar com tarefas de IA.

O objetivo do novo chip e roteador da Cisco é conectar vários data centers, para que atuem como um único e grande computador.

"Agora estamos dizendo: 'o trabalho de treinamento é tão grande que preciso conectar vários data centers'", disse à Reuters Martin Lund, vice-presidente executivo do grupo de hardware comum da Cisco. "E eles podem estar a 1.600 quilômetros de distância."

A razão para essas grandes distâncias é que os centros de dados consomem enormes quantidades de eletricidade, o que levou empresas como a Oracle e a OpenAI para o Texas e a Meta para a Louisiana, em busca de gigawatts. Empresas de IA estão instalando data centers "onde quer que haja energia", disse Lund.

Ele não revelou o investimento da Cisco na construção do chip e do roteador, nem suas expectativas de vendas.

A Cisco disse que o chip P200 substitui o que costumava exigir 92 chips separados por apenas um, e o roteador resultante usa 65% menos energia na comparação com outros.