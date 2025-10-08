Cisco lança chip projetado para conectar data centers de IA em grandes distâncias

Por Stephen Nellis
SÃO FRANCISCO (Reuters) - A Cisco Systems lançou nesta quarta-feira um novo chip de rede projetado para conectar data centers de inteligência artificial com as unidades de computação em nuvem da Microsoft e do Alibaba.
O chip P200 da Cisco competirá com as ofertas rivais da Broadcom. Ele ficará no centro de um novo dispositivo de roteamento que a empresa também lançou nesta quarta-feira, projetado para conectar os grandes data centers divididos por grandes distâncias e que treinam sistemas de IA.
Dentro desses data centers, empresas como a Nvidia estão conectando dezenas de milhares e, eventualmente, centenas de milhares de poderosos chips de computação para atuar como um cérebro para lidar com tarefas de IA.
O objetivo do novo chip e roteador da Cisco é conectar vários data centers, para que atuem como um único e grande computador.
"Agora estamos dizendo: 'o trabalho de treinamento é tão grande que preciso conectar vários data centers'", disse à Reuters Martin Lund, vice-presidente executivo do grupo de hardware comum da Cisco. "E eles podem estar a 1.600 quilômetros de distância."
A razão para essas grandes distâncias é que os centros de dados consomem enormes quantidades de eletricidade, o que levou empresas como a Oracle e a OpenAI para o Texas e a Meta para a Louisiana, em busca de gigawatts. Empresas de IA estão instalando data centers "onde quer que haja energia", disse Lund.
Ele não revelou o investimento da Cisco na construção do chip e do roteador, nem suas expectativas de vendas.
A Cisco disse que o chip P200 substitui o que costumava exigir 92 chips separados por apenas um, e o roteador resultante usa 65% menos energia na comparação com outros.
Um dos principais desafios é manter os dados sincronizados em vários data centers sem perder nenhum, o que exige uma tecnologia chamada buffering, na qual a Cisco vem trabalhando há décadas.
“A escala crescente da nuvem e da IA exige redes mais rápidas com mais buffer para absorver picos de dados”, disse Dave Maltz, vice-presidente corporativo de Redes do Azure da Microsoft, em um comunicado. “Estamos satisfeitos em ver o P200 oferecendo inovação e mais opções neste setor.”
(Reportagem de Stephen Nellis em São Francisco)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.