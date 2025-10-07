OpenAI bloqueia contas suspeitas de ligações com a China por solicitarem propostas de vigilância

A OpenAI afirmou que também baniu várias contas em chinês que usavam o ChatGPT para auxiliar em campanhas de phishing e malware e solicitou ao modelo que pesquisasse automações adicionais que poderiam ser alcançadas por meio do DeepSeek da China.

A embaixada chinesa nos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a publicação.

A OpenAI também baniu contas vinculadas a supostos grupos criminosos de língua russa que usavam o chatbot para ajudar a desenvolver determinados malwares, disse a OpenAI.

A startup apoiada pela Microsoft interrompeu e reportou mais de 40 redes desde que começou a reportar ameaças públicas em fevereiro do ano passado e seus modelos recusaram solicitações abertamente maliciosas, acrescentou a empresa de IA.

"Não encontramos nenhuma evidência de novas táticas ou de que nossos modelos tenham fornecido aos agentes de ameaças novas capacidades ofensivas", disse a empresa no relatório.

A OpenAI, que agora tem mais de 800 milhões de usuários semanais do ChatGPT, tornou-se a startup mais valiosa do mundo com uma avaliação de US$500 bilhões após concluir uma venda secundária de ações na semana passada.