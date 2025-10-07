Musk nomeia ex-banqueiro Anthony Armstrong como diretor financeiro da xAI, diz FT

A xAI e o X não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Armstrong não pôde ser contatado imediatamente.

Musk lançou a xAI em 2023 para desafiar o avanço da IA das grandes empresas de tecnologia, acusando os líderes do setor de censura excessiva e padrões de segurança frouxos.

Armstrong também será responsável por conduzir o negócio de mídia social de volta à estabilidade financeira após um êxodo de anunciantes, depois que Musk relaxou seus padrões de moderação de conteúdo.

Como chefe global de fusões e aquisições de tecnologia do Morgan Stanley, Armstrong fez parte da equipe que Musk contratou para gerenciar a compra do Twitter por US$44 bilhões em 2022.

À medida que o acordo financiado pelo Morgan Stanley tomava forma, Armstrong e Musk desenvolveram um relacionamento próximo, de acordo com a reportagem.

No início deste ano, Armstrong ajudou Musk a supervisionar o Escritório de Gestão de Pessoal durante sua passagem por Washington no Departamento de Eficiência Governamental.