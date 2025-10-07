Musk nomeia ex-banqueiro Anthony Armstrong como diretor financeiro da xAI, diz FT

(Reuters) - O bilionário Elon Musk nomeou Anthony Armstrong, ex-banqueiro do Morgan Stanley que o aconselhou na aquisição do X, como novo diretor financeiro de seu grupo de inteligência artificial xAI, informou o Financial Times na segunda-feira.
Armstrong vai liderar as operações financeiras da xAI e da plataforma de mídia social X, disse a reportagem, citando várias pessoas familiarizadas com o assunto.
O veterano negociador Armstrong vem trabalhando com a xAI há várias semanas e foi formalmente nomeado diretor financeiro nos últimos dias, disse o jornal.
A xAI e o X não responderam imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Armstrong não pôde ser contatado imediatamente.
Musk lançou a xAI em 2023 para desafiar o avanço da IA das grandes empresas de tecnologia, acusando os líderes do setor de censura excessiva e padrões de segurança frouxos.
Armstrong também será responsável por conduzir o negócio de mídia social de volta à estabilidade financeira após um êxodo de anunciantes, depois que Musk relaxou seus padrões de moderação de conteúdo.
Como chefe global de fusões e aquisições de tecnologia do Morgan Stanley, Armstrong fez parte da equipe que Musk contratou para gerenciar a compra do Twitter por US$44 bilhões em 2022.
À medida que o acordo financiado pelo Morgan Stanley tomava forma, Armstrong e Musk desenvolveram um relacionamento próximo, de acordo com a reportagem.
No início deste ano, Armstrong ajudou Musk a supervisionar o Escritório de Gestão de Pessoal durante sua passagem por Washington no Departamento de Eficiência Governamental.
Armstrong substituirá Mike Liberatore como diretor financeiro da xAI. Liberatore deixou a startup de inteligência artificial este ano após conflitos com membros do círculo íntimo de Musk sobre a estrutura corporativa e as metas financeiras, segundo a reportagem do FT.
A conta X de Armstrong agora apresenta o logotipo xAI ao lado de seu nome, indicando sua nova função.
Sua nomeação como diretor financeiro ocorre em meio a uma onda mais ampla de saídas de executivos. Em julho, a presidente-executiva do X, Linda Yaccarino, renunciou e, no verão (do hemisfério norte), Liberatore, da xAI, e o conselheiro-geral Robert Keele também deixaram a empresa.
Além disso, o diretor financeiro do X, Mahmoud Reza Banki, saiu após menos de um ano no cargo, disse a reportagem do FT.
A xAI está supostamente em discussões para uma nova rodada de financiamento que pode avaliar a empresa em aproximadamente US$200 bilhões, embora os investidores digam que o acordo ainda não foi finalizado, acrescentou a reportagem.
(Reportagem de Shivani Tanna em Bengaluru)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.