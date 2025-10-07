Mercado Livre reforça aposta em planos de fidelidade com oferta de 4 streamings

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre anunciou nesta terça-feira um novo plano de assinatura que envolve os quatro principais serviços de streaming do mundo e frete grátis para entregas no mesmo dia, em uma ampliação da estratégia de movimentar os negócios de seu ecossistema de serviços de comércio eletrônico e financeiros.
A companhia, maior empresa de comércio eletrônico da América Latina, lançou um plano "mega" de assinatura mensal que inclui os streamings da Netflix, Disney+, AppleTV e HBO Max por R$39,90 mensais nos dois primeiros meses e, após isso, R$74,90 por mês.
O valor combinado das versões mais básicas desses serviços quando adquiridos separadamente é de cerca de R$110.
Anteriormente, a companhia tinha dois planos de assinatura, sendo que apenas um deles incluía streaming, da Disney.
A partir de 15 de outubro, o Mercado Livre vai incluir nos três planos de assinatura oferta de frete grátis para compras de pelo menos R$19 com entrega no mesmo dia, anunciou a empresa.
"Os 'players' (empresas de streaming) fizeram condições diferenciadas e o Mercado Livre também aporta uma parte de modo que os benefícios gerados se pagam", afirmou o vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, em entrevista à Reuters.
O executivo afirmou que a empresa é a primeira "no mundo" a reunir os quatro serviços de streaming em uma única assinatura. No Brasil, há algumas ofertas que conjugam mais de um serviço de streaming, como a da operadora Claro, que oferece uma assinatura em que o cliente tem acesso aos serviços de Netflix, Apple TV, HBO Max e Globoplay.
Segundo Yunes, a empresa negociou individualmente com cada uma das empresas de streaming durante "mais de um ano para conseguir que todos os interesses estivessem alinhados".
O executivo não deu detalhes financeiros que viabilizaram a nova oferta, como o custo dela para a companhia, mas afirmou que o programa de fidelidade "está dando êxito" e que tem impulsionado a frequência de compra e o engajamento dos consumidores na plataforma do Mercado Livre, que inclui o banco digital Mercado Pago.
O lançamento do terceiro plano de assinatura vem em um momento de preparação do varejo nacional para as vendas da Black Friday no final de novembro e das promoções natalinas, e acontece quatro anos depois de a empresa ter lançado a versão básica da assinatura de fidelidade, "essencial", que custa atualmente R$9,90 por mês.
O momento também é de intensificação da competição no varejo online no país, com empresas como a Shopee, do grupo de Cingapura Sea, ampliando infraestrutura logística. Na segunda-feira, a companhia inaugurou no Brasil seu 12º centro de distribuição "cross-docking", em que as mercadorias chegam ao local e são transferidas para o destino final, sem serem armazenadas.
Como comparação, o Mercado Livre afirma ter no país 25 centros de fulfillment - abriu dois nesta semana e dois na semana passada - e deve chegar a 27 até o final do ano. Nesse tipo de centro, as mercadorias são armazenadas e a empresa lida com toda a logística dos vendedores.
Analistas do JPMorgan cortaram na semana passada o preço-alvo das ações do Mercado Livre para US$2.600 ante US$2.700, enquanto reiteraram recomendação neutra para os papéis, citando perspectiva de continuidade de uma dinâmica de competição acirrada.
No segundo trimestre, o Mercado Livre teve lucro abaixo do esperado pelo mercado com impacto de investimentos do grupo na oferta de modalidades de frete grátis aos clientes no Brasil.
Segundo Yunes, atualmente o Mercado Livre tem uma participação de mercado de cerca de 40% ante 20% em 2020.
"Estamos na época mais aquecida (do varejo online)...Tivemos um crescimento super forte no segundo trimestre...no terceiro, seguimos acelerando bastante com uma tendência super positiva e vendo um final de ano muito aquecido", disse Yunes quando questionado sobre a demanda atual dos consumidores em meio a um ambiente de juros elevados.
O executivo afirmou que o Mercado Livre teve cerca de 100 milhões de compradores na América Latina no segundo trimestre e que o Brasil tem uma fatia de cerca de 60% dos negócios do grupo na região. Os assinantes de planos de fidelidade no Brasil "são alguns milhões e a gente quer chegar a dezenas de milhões", disse Yunes sem dar detalhes.
Questionado sobre eventuais planos do Mercado Livre em ter seu próprio estúdio de cinema, assim como a rival norte-americana Amazon optou por lançar alguns anos atrás, o vice-presidente de entretenimento e fidelidade da companhia para o Brasil, Pablo Garcia, negou a possibilidade.
"Nós somos imparciais em conteúdo e não temos uma agenda. Somos o parceiro ideal para o serviços de streaming e temos milhões de usuários", disse o executivo. "Não fizemos agora (ter estúdio próprio) e não vamos fazer."
(Por Alberto Alerigi Jr.)
