Mercado Livre reforça aposta em planos de fidelidade com oferta de 4 streamings

Anteriormente, a companhia tinha dois planos de assinatura, sendo que apenas um deles incluía streaming, da Disney.

A partir de 15 de outubro, o Mercado Livre vai incluir nos três planos de assinatura oferta de frete grátis para compras de pelo menos R$19 com entrega no mesmo dia, anunciou a empresa.

"Os 'players' (empresas de streaming) fizeram condições diferenciadas e o Mercado Livre também aporta uma parte de modo que os benefícios gerados se pagam", afirmou o vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, em entrevista à Reuters.

O executivo afirmou que a empresa é a primeira "no mundo" a reunir os quatro serviços de streaming em uma única assinatura. No Brasil, há algumas ofertas que conjugam mais de um serviço de streaming, como a da operadora Claro, que oferece uma assinatura em que o cliente tem acesso aos serviços de Netflix, Apple TV, HBO Max e Globoplay.

Segundo Yunes, a empresa negociou individualmente com cada uma das empresas de streaming durante "mais de um ano para conseguir que todos os interesses estivessem alinhados".

O executivo não deu detalhes financeiros que viabilizaram a nova oferta, como o custo dela para a companhia, mas afirmou que o programa de fidelidade "está dando êxito" e que tem impulsionado a frequência de compra e o engajamento dos consumidores na plataforma do Mercado Livre, que inclui o banco digital Mercado Pago.