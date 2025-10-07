Hackers do grupo "Qilin" alegam ter invadido o Asahi Group do Japão

Por AJ Vicens e Raphael Satter
(Reuters) - O Qilin, grupo com um histórico de invasões contra grandes instituições em todo o mundo, reivindicou a autoria nesta terça-feira por um ataque hacker ao Asahi Group Holdings do Japão, que interrompeu a produção do gigante de cerveja e bebidas.
A subsidiária de fabricação de cerveja do Asahi Group, a Asahi Breweries, informou na segunda-feira que havia reiniciado a produção em suas seis fábricas de cerveja japonesas em 2 de outubro -- em 29 de setembro ela anunciou pela primeira vez que havia sofrido um ataque hacker.
O Qilin postou nesta terça-feira 29 imagens em seu site do que o grupo afirma serem documentos internos do Asahi Group. O grupo alega ter roubado mais de 9.300 arquivos, ou cerca de 27 gigabytes de dados, de acordo com seu site.
A Reuters não pôde verificar imediatamente a autenticidade dos documentos.
A subsidiária europeia da Asahi encaminhou perguntas ao Asahi Group, que não respondeu a um comentário enviado por email fora do horário comercial. O Qilin não respondeu a um pedido de comentário.
O Qilin opera uma plataforma com uma espécie de serviço de ransomware, tipo de software malicioso, permitindo que usuários mal-intencionados realizem hacks em troca de uma porcentagem dos lucros da extorsão.
Ele surgiu pela primeira vez em 2022 e ostenta quase 870 ataques, de acordo com dados compilados pela eCrime.ch, plataforma de pesquisa de crimes cibernéticos. O grupo esteve por trás do ataque em junho de 2024 ao provedor britânico de serviços de diagnóstico Synnovis -- incidente que, segundo autoridades, contribuiu para a morte de um paciente de um hospital de Londres.
O grupo "é uma das operações de ransomware mais agressivas atualmente em circulação", disse April Lenhard, principal gerente de produtos da empresa de segurança cibernética Qualys, que descreveu o grupo como "perturbador, altamente ativo e disposto a criar o caos no mundo real".
(Reportagem de AJ Vicens em Detroit; reportagem adicional de Raphael Satter em Washington e James Pearson em Londres)
