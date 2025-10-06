Tesla indica evento na 3ª-feira que pode mostrar veículo elétrico mais acessível

Por Akash Sriram
(Reuters) - As ações da Tesla subiam cerca de 5% nesta segunda-feira depois que a montadora de carros elétricos de Elon Musk anunciou um evento para a terça-feira em que investidores e analistas esperam o lançamento de um veículo mais acessível para sustentar as vendas da companhia.
Em um vídeo de nove segundos publicado na plataforma de mídia social X no domingo, a Tesla mostrou um veículo com os faróis acesos em um ambiente escuro, enquanto insinuou um evento marcado para terça-feira em um vídeo separado que tinha os dizeres "10/7" (7 de outubro) no final.
O teaser segue o recorde de vendas da Tesla no terceiro trimestre, impulsionado por um aumento nas compras de veículos elétricos antes do término do crédito de US$7.500 para veículos elétricos nos Estados Unidos em 30 de setembro.
No entanto, analistas esperam que as vendas anuais da Tesla caiam pelo segundo ano consecutivo em 2025, para cerca de 1,62 milhão de veículos, já que a expiração de incentivos e a desaceleração da demanda ligada às opiniões políticas de Musk pesam sobre os emplacamentos.
A Tesla já havia adiado o lançamento de uma versão de baixo custo do Model Y nos EUA. A montadora disse em junho que havia feito as "primeiras montagens" do veículo, mas que começaria a vendê-lo no quarto trimestre e aumentaria a produção em um ritmo mais lento do que o planejado.
A versão reduzida foi projetada para ser cerca de 20% mais barata de produzir do que o Model Y atualizado e pode chegar a cerca de 250 mil unidades por ano nos EUA até 2026.
Wall Street espera que as vendas da Tesla aumentem em 2026 para 1,85 milhão de veículos, com o modelo mais barato respondendo por 155.610 unidades, de acordo com estimativas da Visible Alpha.
"A Tesla está insinuando algo grande, já que uma enxurrada de publicações no X deixou os fãs se preparando para o que parece ser o lançamento de um Model Y mais barato amanhã", disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown, que possui ações da Tesla.
"O preço será o verdadeiro indicador, oferecendo pistas sobre até onde a Tesla levou a economia de custos e quanta nova demanda ela pode desbloquear."
A empresa não lança um novo veículo para o mercado de massa há anos, dependendo muito de atualizações incrementais do Model 3 e do Model Y para impulsionar as vendas.
As vendas de seu último grande lançamento, a picape Cybertruck, foram fracas, com a Tesla oferecendo milhares de dólares em descontos para veículos em estoque nos últimos meses.
Um registro de recall nos EUA em março mostrou que 46.096 Cybertrucks foram fabricados entre seu lançamento em novembro de 2023 e o início deste ano.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.