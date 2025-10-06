Tesla indica evento na 3ª-feira que pode mostrar veículo elétrico mais acessível

O teaser segue o recorde de vendas da Tesla no terceiro trimestre, impulsionado por um aumento nas compras de veículos elétricos antes do término do crédito de US$7.500 para veículos elétricos nos Estados Unidos em 30 de setembro.

No entanto, analistas esperam que as vendas anuais da Tesla caiam pelo segundo ano consecutivo em 2025, para cerca de 1,62 milhão de veículos, já que a expiração de incentivos e a desaceleração da demanda ligada às opiniões políticas de Musk pesam sobre os emplacamentos.

A Tesla já havia adiado o lançamento de uma versão de baixo custo do Model Y nos EUA. A montadora disse em junho que havia feito as "primeiras montagens" do veículo, mas que começaria a vendê-lo no quarto trimestre e aumentaria a produção em um ritmo mais lento do que o planejado.

A versão reduzida foi projetada para ser cerca de 20% mais barata de produzir do que o Model Y atualizado e pode chegar a cerca de 250 mil unidades por ano nos EUA até 2026.

Wall Street espera que as vendas da Tesla aumentem em 2026 para 1,85 milhão de veículos, com o modelo mais barato respondendo por 155.610 unidades, de acordo com estimativas da Visible Alpha.

"A Tesla está insinuando algo grande, já que uma enxurrada de publicações no X deixou os fãs se preparando para o que parece ser o lançamento de um Model Y mais barato amanhã", disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown, que possui ações da Tesla.