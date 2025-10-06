OpenAI poderá ter 10% da AMD em acordo de fornecimento de chips

"Vemos esse acordo como certamente transformador, não apenas para a AMD, mas para a dinâmica do setor", disse o vice-presidente executivo da AMD, Forrest Norrod, à Reuters no domingo.

O acordo abrange a implantação de centenas de milhares de chips de IA da AMD, equivalentes a 6 gigawatts, ao longo de vários anos, começando no segundo semestre de 2026.

A AMD disse que a OpenAI construirá uma instalação de 1 gigawatt com base em sua próxima série de chips MI450, a partir do próximo ano, e que começará a reconhecer a receita nessa época.

Os executivos da AMD esperam que o acordo gere dezenas de bilhões de dólares em receita anual. Devido ao efeito cascata da transação, a AMD espera receber mais de US$100 bilhões em novas receitas ao longo de quatro anos da OpenAI e de outros clientes, disseram eles.

"Outras pessoas virão junto com ela, porque esta é realmente a pioneira, uma pioneira no setor que tem muita influência sobre o ecossistema mais amplo", disse o chefe de estratégia da AMD, Mat Hein.

O acordo com a AMD ajudará a OpenAI a construir uma infraestrutura de IA suficiente para atender às suas necessidades, disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em comunicado.