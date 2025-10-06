OpenAI poderá ter 10% da AMD em acordo de fornecimento de chips

Por Max A. Cherney
SÃO FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) - A AMD disse nesta segunda-feira que fornecerá chips de inteligência artificial para a OpenAI em um acordo de vários anos que trará dezenas de bilhões de dólares em receita anual e dará à criadora do ChatGPT a opção de comprar cerca de até 10% da fabricante de chips.
O acordo oferece à OpenAI a oportunidade de adquirir uma participação em um dos rivais mais formidáveis da Nvidia e marca um poderoso endosso dos chips e software de IA desenvolvidos pela AMD.
"Vemos esse acordo como certamente transformador, não apenas para a AMD, mas para a dinâmica do setor", disse o vice-presidente executivo da AMD, Forrest Norrod, à Reuters no domingo.
O acordo abrange a implantação de centenas de milhares de chips de IA da AMD, equivalentes a 6 gigawatts, ao longo de vários anos, começando no segundo semestre de 2026.
A AMD disse que a OpenAI construirá uma instalação de 1 gigawatt com base em sua próxima série de chips MI450, a partir do próximo ano, e que começará a reconhecer a receita nessa época.
Os executivos da AMD esperam que o acordo gere dezenas de bilhões de dólares em receita anual. Devido ao efeito cascata da transação, a AMD espera receber mais de US$100 bilhões em novas receitas ao longo de quatro anos da OpenAI e de outros clientes, disseram eles.
"Outras pessoas virão junto com ela, porque esta é realmente a pioneira, uma pioneira no setor que tem muita influência sobre o ecossistema mais amplo", disse o chefe de estratégia da AMD, Mat Hein.
O acordo com a AMD ajudará a OpenAI a construir uma infraestrutura de IA suficiente para atender às suas necessidades, disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em comunicado.
Analistas, em média, estimam que a AMD gerará uma receita de US$32,78 bilhões este ano, de acordo com dados da LSEG.
Como parte do acordo, a AMD emitiu uma garantia que dá à OpenAI a capacidade de comprar até 160 milhões de ações da AMD por 1 centavo de dólar cada, durante o período de negociação dos chips. A garantia é adquirida em parcelas com base nos marcos acordados entre as duas empresas.
A primeira parcela poderá ser exercida após a remessa inicial dos chips MI450, prevista para o segundo semestre de 2026. Os marcos restantes incluem metas específicas de preço das ações da AMD que aumentam para US$ 600 por ação para que a parcela final de ações seja desbloqueada.
A AMD tem 1,62 bilhão de ações em circulação e está avaliada em US$267,23 bilhões, de acordo com dados da LSEG. As ações da empresa fecharam na sexta-feira a US$164,67. A OpenAI tem uma avaliação de US$ 500 bilhões.
FOME DE CHIPS
A OpenAI tem trabalhado com a AMD há anos, fornecendo informações sobre o design de gerações mais antigas de chips de IA, como o MI300X.
A empresa de IA sediada em San Francisco vem tomando uma série de medidas para garantir que tenha os microprocessadores necessários para suas necessidades futuras.
Em setembro, a Nvidia anunciou um investimento de até US$100 bilhões na OpenAI, que incluía um plano para fornecer pelo menos 10 gigawatts de sistemas Nvidia. O plano inclui a implementação pela OpenAI de 1 gigawatt dos chips Vera Rubin, de próxima geração, da Nvidia no final de 2026.
Além de usar o hardware da Nvidia, gigantes da computação em nuvem, como Alphabet e Amazon, criam seus próprios processadores internamente. Da mesma forma, a OpenAI está desenvolvendo seu próprio chip para uso em IA e fez uma parceria com a Broadcom, informou a Reuters no ano passado.
Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que o acordo com a AMD não altera nenhum dos planos de computação em andamento da OpenAI.
