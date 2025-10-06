Da OpenAI à Meta, empresas canalizam bilhões para infraestrutura de IA

(Reuters) - A AMD concordou em fornecer chips de inteligência artificial para a OpenAI em um acordo de vários anos, que também dará ao criador do ChatGPT a opção de comprar até cerca de 10% da fabricante de chips, no mais recente de uma dúzia de investimentos e parcerias desse tipo.
A Nvidia, rival na área de chips, também anunciou um plano para investir até US$100 bilhões na OpenAI, à medida que o apetite por sistemas que impulsionam a IA aumenta devido às expectativas de que as empresas integrarão a tecnologia em seus produtos e serviços.
Aqui está uma lista de acordos multibilionários de IA, nuvem e chips assinados recentemente:
NVIDIA E OPENAI
A Nvidia está pronta para investir até US$100 bilhões na OpenAI e fornecer chips para data centers. O acordo garante à fabricante de chips uma participação financeira na OpenAI. A OpenAI já é uma cliente importante da Nvidia.
META E COREWEAVE
A CoreWeave assinou um acordo de US$14 bilhões com a Meta para fornecer poder de computação à empresa controladora do Facebook.
NVIDIA E INTEL
A Nvidia investirá US$5 bilhões na Intel, o que lhe dá aproximadamente 4% da empresa após a emissão de novas ações.
ORACLE E META
A Oracle está em negociações com a Meta para um acordo de computação em nuvem de vários anos no valor de cerca de US$20 bilhões, ressaltando o esforço do gigante da mídia social para garantir acesso mais rápido ao poder de computação.
ORACLE E OPENAI
A Oracle teria assinado um dos maiores acordos de nuvem já firmados com a OpenAI, segundo o qual a dona do ChatGPT deverá comprar US$300 bilhões em poder de computação da empresa por cerca de cinco anos.
COREWEAVE E NVIDIA
A CoreWeave assinou um pedido inicial de US$6,3 bilhões com a Nvidia, um acordo que garante que a fabricante de chips de IA comprará qualquer capacidade de nuvem não vendida aos clientes.
NEBIUS E MICROSOFT
O Nebius Group fornecerá à Microsoft capacidade de infraestrutura de GPU em um acordo no valor de US$17,4 bilhões ao longo de um período de cinco anos.
META E GOOGLE
O Google fechou um acordo de computação em nuvem de seis anos com a Meta Platforms, avaliado em mais de US$10 bilhões, informou a Reuters em agosto.
INTEL E SOFTBANK
A Intel está recebendo uma injeção de capital de US$2 bilhões do SoftBank Group, tornando o investidor japonês em tecnologia um dos dez maiores acionistas da problemática fabricante de chips dos EUA.
TESLA E SAMSUNG
A Tesla assinou um acordo de US$16,5 bilhões para adquirir chips da Samsung Electronics, com o presidente-executivo da fabricante de veículos elétricos, Elon Musk, dizendo que a nova fábrica de chips da gigante tecnológica sul-coreana no Texas produzirá o chip AI6 de próxima geração da Tesla.
META E SCALE
A Meta adquiriu por cerca de US$14,3 bilhões uma participação de 49% na Scale AI e trouxe seu presidente-executivo de 28 anos, Alexandr Wang, para desempenhar um papel de destaque na estratégia de inteligência artificial da gigante da tecnologia.
GOOGLE E WINDSURF
O Google contratou vários funcionários importantes da startup de geração de código de IA Windsurf e pagará US$2,4 bilhões em taxas de licença como parte do acordo para usar parte da tecnologia da Windsurf sob termos não exclusivos.
COREWEAVE E OPENAI
A CoreWeave assinou um contrato de cinco anos no valor de US$11,9 bilhões com a OpenAI em março, antes do IPO da startup apoiada pela Nvidia.
PROJETO DE DATACENTER STARGATE
A Stargate é uma joint venture entre SoftBank, OpenAI e Oracle para a construção de data centers. O projeto foi anunciado em janeiro pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que afirmou que as empresas investiriam até US$500 bilhões para financiar infraestrutura para inteligência artificial.
AMAZON E ANTHROPIC
A Amazon.com injetou US$4 bilhões na concorrente da OpenAI, Anthropic, dobrando seu investimento na empresa conhecida por seu chatbot Claude.
(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México e Deborah Sophia em Bengaluru)
