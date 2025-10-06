Bitcoin se mantém acima de US$124 mil após recorde

NOVA YORK (Reuters) - O bitcoin pairava perto de nível recorde nesta segunda-feira, mantendo movimento de alta dos últimos dias que vem sendo motivado por fluxos de investidores institucionais.
A maior criptomoeda do mundo também vem pegando carona desde o início do ano em políticas mais amigáveis do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e crescente conexão do ativo com os sistemas financeiros globais.
O bitcoin subiu acima de US$125.000 pela primeira vez no domingo, chegando a US$125.653,32.
Às 12h09, horário de Brasília, desta segunda-feira o bitcoin era cotado a US$124.715, em alta de 1,6%, em curso para a segunda sessão consecutiva de ganhos. No ano, a moeda digital acumula valorização de mais de 33%.
(Por Chibuike Oguh)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.