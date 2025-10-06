Bitcoin se mantém acima de US$124 mil após recorde

NOVA YORK (Reuters) - O bitcoin pairava perto de nível recorde nesta segunda-feira, mantendo movimento de alta dos últimos dias que vem sendo motivado por fluxos de investidores institucionais.

A maior criptomoeda do mundo também vem pegando carona desde o início do ano em políticas mais amigáveis do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e crescente conexão do ativo com os sistemas financeiros globais.

O bitcoin subiu acima de US$125.000 pela primeira vez no domingo, chegando a US$125.653,32.