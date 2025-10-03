Oracle diz que hackers estão tentando extorquir clientes

A Oracle não respondeu imediatamente quando perguntada sobre quantos clientes foram afetados. O Google descreveu a campanha de hacking como de "alto volume", mas não quis entrar em detalhes.

Cynthia Kaiser, chefe do Centro de Pesquisa de Ransomware da empresa de segurança digital Halcyon, disse anteriormente à Reuters que sua empresa havia visto pedidos de extorsão que variavam de milhões a dezenas de milhões de dólares, com o mais alto chegando a US$50 milhões.

Em uma mensagem para a Reuters, o grupo de ransomware vinculado pelo Google à campanha de extorsão, cl0p, disse que a Oracle tinha "bugado", mas acrescentou: "Não estamos preparados para discutir detalhes neste momento."

Os membros e a localização do grupo não são conhecidos publicamente. Mas pesquisadores de segurança há muito tempo identificaram o grupo como ligado à Rússia ou falante de russo. Trata-se de um grupo de ransomware como serviço, o que significa que ele aluga seu software e sua infraestrutura para outros criminosos em troca de uma parte dos lucros.

A empresa japonesa de segurança eletrônica Trend Micro descreveu anteriormente o cl0p como "um criador de tendências por suas táticas em constante mudança".