Data centers no espaço? Jeff Bezos acredita que é possível

TURIM (Reuters) - O fundador e presidente-executivo da Amazon, Jeff Bezos, disse nesta sexta-feira que data centers em escala de gigawatts serão construídos no espaço dentro dos próximos 10 a 20 anos, prevendo que eles eventualmente superarão os baseados na Terra graças à energia solar ininterrupta.

O número desses enormes centros, que armazenam infraestrutura de computação, está crescendo exponencialmente à medida que o mundo usa cada vez mais inteligência artificial e computação em nuvem, gerando um aumento na demanda por eletricidade e água para resfriar seus servidores.

"Uma das coisas que vai acontecer nos próximos anos -- é difícil saber exatamente quando, são mais de dez anos, e aposto que não são mais de 20 anos -- vamos começar a construir esses gigantescos centros de dados de gigawatts no espaço", disse Bezos durante uma conversa informal com o presidente da Ferrari e da Stellantis, John Elkann, na Semana Italiana de Tecnologia, em Turim.