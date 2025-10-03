Apple remove aplicativos de rastreamento de polícia de imigração após pressão de governo Trump

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Apple anunciou na quinta-feira que removeu da App Store o ICEBlock, o aplicativo de rastreamento de ações da polícia de imigração (ICE, na sigla em inglês) mais popular, e outros programas semelhantes depois de ter sido pressionada pelo governo do presidente Donald Trump.

O aplicativo alerta os usuários sobre a presença dos agentes da Immigration and Customs Enforcement em sua área. O ICE tem sido uma parte central da agenda de imigração linha-dura de Trump e seus agentes têm feito batidas e prendido migrantes com frequência.