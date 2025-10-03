Apple remove aplicativos de rastreamento de polícia de imigração após pressão de governo Trump

Por Kanishka Singh
WASHINGTON (Reuters) - A Apple anunciou na quinta-feira que removeu da App Store o ICEBlock, o aplicativo de rastreamento de ações da polícia de imigração (ICE, na sigla em inglês) mais popular, e outros programas semelhantes depois de ter sido pressionada pelo governo do presidente Donald Trump.
O aplicativo alerta os usuários sobre a presença dos agentes da Immigration and Customs Enforcement em sua área. O ICE tem sido uma parte central da agenda de imigração linha-dura de Trump e seus agentes têm feito batidas e prendido migrantes com frequência.
"Com base nas informações que recebemos das autoridades policiais sobre os riscos de segurança associados ao ICEBlock, removemos esse aplicativo e outros semelhantes da App Store", disse a Apple.
Desde que Trump assumiu o cargo, o ICE invadiu várias instalações com imigrantes que estão nos EUA. A agência também prendeu portadores de visto e residentes permanentes dos EUA que foram alvo da administração Trump por causa da defesa de causas pró-palestinas.
Defensores dos direitos humanos afirmam que a liberdade de expressão e acesso ao devido processo legal são garantias constitucionais que estão sendo violadas pelo governo de Donald Trump.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.