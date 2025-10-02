Yahoo está perto de vender AOL para grupo italiano por US$1,4 bilhão, dizem fontes

O Yahoo é controlado pela empresa de investimento de risco Apollo Global Management, que adquiriu uma participação de 90% na empresa da Verizon em 2021 em um acordo de US$5 bilhões.

Representantes da Bending Spoons e da Apollo não comentaram o assunto. O Yahoo não respondeu.

A Bending Spoons surgiu como uma das empresas de tecnologia mais proeminentes da Europa, com uma estratégia de comprar empresas de tecnologia em dificuldades e reformulá-las. Em fevereiro de 2024, a empresa concluiu uma rodada de financiamento que a avaliou em US$2,55 bilhões, tornando-a um raro "unicórnio" no cenário tecnológico da Itália. Um unicórnio é uma empresa privada com uma avaliação de US$1 bilhão ou mais.

A conclusão do negócio vai acrescentar a vasta base de usuários da AOL ao portfólio de aplicativos móveis da Bending Spoons. A AOL gera receita com publicidade e por meio de serviços de assinatura, incluindo a proteção contra roubo de identidade LifeLock, o gerenciamento de senhas LastPass e a proteção contra malware McAfee Multi Access.

Mais recentemente, o tráfego do site da AOL cresceu 20% em relação ao ano anterior entre usuários com idades entre 25 e 54 anos, superando o crescimento na categoria de usuários com mais de 55 anos, disse uma fonte familiarizada com o desempenho da AOL.

O crescimento foi impulsionado pela introdução de várias novas categorias de conteúdo no AOL.com, incluindo Saúde e Boa Forma, disse a fonte.