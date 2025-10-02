Yahoo está perto de vender AOL para grupo italiano por US$1,4 bilhão, dizem fontes

Por Milana Vinn e Elvira Pollina
NOVA YORK (Reuters) - O Yahoo está em negociações avançadas para vender a AOL para a empresa italiana de tecnologia Bending Spoons por cerca de US$1,4 bilhão, informaram quatro fontes familiarizadas com o assunto.
O desenvolvedor de aplicativos com sede em Milão está em negociações avançadas para comprar a marca que já foi um dos icones da internet, disseram as fontes.
O Yahoo é controlado pela empresa de investimento de risco Apollo Global Management, que adquiriu uma participação de 90% na empresa da Verizon em 2021 em um acordo de US$5 bilhões.
Representantes da Bending Spoons e da Apollo não comentaram o assunto. O Yahoo não respondeu.
A Bending Spoons surgiu como uma das empresas de tecnologia mais proeminentes da Europa, com uma estratégia de comprar empresas de tecnologia em dificuldades e reformulá-las. Em fevereiro de 2024, a empresa concluiu uma rodada de financiamento que a avaliou em US$2,55 bilhões, tornando-a um raro "unicórnio" no cenário tecnológico da Itália. Um unicórnio é uma empresa privada com uma avaliação de US$1 bilhão ou mais.
A conclusão do negócio vai acrescentar a vasta base de usuários da AOL ao portfólio de aplicativos móveis da Bending Spoons. A AOL gera receita com publicidade e por meio de serviços de assinatura, incluindo a proteção contra roubo de identidade LifeLock, o gerenciamento de senhas LastPass e a proteção contra malware McAfee Multi Access.
Mais recentemente, o tráfego do site da AOL cresceu 20% em relação ao ano anterior entre usuários com idades entre 25 e 54 anos, superando o crescimento na categoria de usuários com mais de 55 anos, disse uma fonte familiarizada com o desempenho da AOL.
O crescimento foi impulsionado pela introdução de várias novas categorias de conteúdo no AOL.com, incluindo Saúde e Boa Forma, disse a fonte.
A Bending Spoons, cujos produtos contam com 300 milhões de usuários mensais, fez várias aquisições recentemente, incluindo o serviço de compartilhamento de arquivos WeTransfer. No mês passado, fechou um acordo para adquirir a plataforma de vídeo Vimeo por US$1,38 bilhão, sua maior aquisição até o momento.
Executivos de bancos de investimento veem a empresa como candidata a uma oferta pública inicial (IPO) de ações nos Estados Unidos. O presidente-executivo, Luca Ferrari, que cofundou a Bending Spoons em 2013, disse à Reuters no ano passado que não havia planos firmes para um IPO, mas que a empresa estava trabalhando para estar pronta para isso e olhando para além da Europa.