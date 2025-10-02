OpenAI alcança avaliação de US$500 bi após venda de ações, segundo fonte

(Reuters) - A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, atingiu uma avaliação de US$500 bilhões após um acordo em que funcionários atuais e antigos venderam cerca de US$6,6 bilhões em ações, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters nesta quinta-feira.
O valor representa um salto em relação à sua avaliação atual de US$300 bilhões, ressaltando os rápidos ganhos da OpenAI tanto em usuários quanto em receita. A Reuters divulgou detalhes da venda das ações no início de agosto.
Como parte do acordo, os funcionários da OpenAI venderam ações para um consórcio de investidores, incluindo Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX e T. Rowe Price, de acordo com a fonte, que falou sob condição de anonimato, pois não estava autorizada a falar com a mídia.
A empresa havia autorizado a venda de mais de US$10 bilhões em ações no mercado secundário, acrescentou a fonte.
Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer, MGX e T. Rowe Price não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.
A venda de ações se soma ao investimento anterior da SoftBank na rodada de financiamento primário de US$40 bilhões da OpenAI.
A venda ocorre em um momento em que os gigantes da tecnologia estão competindo agressivamente por talentos de IA com pacotes de remuneração lucrativos. A Meta está investindo bilhões na Scale AI e contratou seu presidente-executivo de 28 anos, Alexandr Wang, para liderar sua nova unidade de superinteligência.
