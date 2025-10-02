Google diz que hackers estão enviando emails de extorsão para executivos

WASHINGTON (Reuters) - O Google disse que hackers estão enviando emails de extorsão para um número não especificado de executivos, alegando ter roubado dados confidenciais de seus aplicativos de negócios fornecidos pela Oracle.

A companhia disse em comunicado que um grupo que alega afiliação com a gangue de ransomware cl0p está enviando emails para "executivos de várias organizações alegando ter roubado dados confidenciais de seu Oracle E-Business Suite".

O Google advertiu que "atualmente não tem evidências suficientes para avaliar definitivamente a veracidade dessas alegações".