Aquisição da EA destaca diversificação da propriedade intelectual nos videogames

(Reuters) - A compra recorde de US$55 bilhões da Electronic Arts pelo fundo soberano da Arábia Saudita e por duas outras empresas marca um ponto de inflexão no setor de videogames, à medida que empresas procuram capitalizar a propriedade intelectual por meio de crossovers de mídia.
Apesar de ser o maior setor de entretenimento do mundo, o mercado de videogames está passando por uma desaceleração pós-pandemia, uma vez que os consumidores estão reduzindo os gastos em resposta aos preços mais altos, forçando as empresas e os executivos a pensar em outras maneiras de aproveitar a propriedade intelectual.
Uma maneira de fazer isso é por meio de outros tipos de mídia, como cinema e televisão.
A aquisição da EA significa que os novos proprietários da empresa, a Silver Lake, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e a Affinity Partners terão acesso a propriedades como "Battlefield", "Apex Legends" e "The Sims".
Ultimamente, outras empresas obtiveram sucesso ao converter videogames populares em franquias de cinema e televisão, ao passo que, em décadas passadas, essas adaptações - como "Doom", de 2005, ou "Street Fighter: A Lenda de Chun-Li", de 2009 - muitas vezes receberam críticas ruins e fracassaram nas bilheterias.
O sucesso da série "The Last of Us" da Sony em 2023 estimulou os estúdios de Hollywood e as editoras de jogos a darem luz verde às adaptações para o cinema e a TV de propriedades intelectuais populares de videogames. Isso inclui a série "Fallout" da Amazon Prime, uma nova temporada de "Arcane" da Riot Games, "A Minecraft Movie" da Warner Bros e sequências do filme "Super Mario Bros" da Nintendo e do filme "Mortal Kombat". Espera-se que "Call of Duty" também seja adaptado para a tela grande em uma produção da Paramount Skydance .
A EA já anunciou planos no ano passado de fazer uma parceria com a Amazon MGM Studios para produzir um filme baseado em seu jogo de simulação de RPG, "The Sims".
"A tendência é clara a longo prazo, e o valor da propriedade intelectual de videogames de alta qualidade só aumenta à medida que os jogadores continuam a concentrar o envolvimento em um número menor de franquias e jogos mais populares", disseram os analistas da Raymond James.
Os especialistas afirmam que, embora o pagamento de altas quantias para possuir uma grande propriedade intelectual possa ser benéfico a longo prazo, os altos custos de produção e desenvolvimento podem representar um risco financeiro se não forem implantados adequadamente.
