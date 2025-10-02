Alemã DeepL avalia abrir capital nos EUA, segundo Bloomberg

FRANKFURT (Reuters) - A desenvolvedora alemã de tradução baseada em inteligência artificial DeepL está considerando uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A startup com sede em Colônia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A DeepL manteve conversas preliminares com possíveis consultores sobre uma listagem nos Estados Unidos já no próximo ano, disse a Bloomberg, citando também algumas de suas fontes que disseram que ela poderia buscar uma avaliação de até US$5 bilhões.