Alemã DeepL avalia abrir capital nos EUA, segundo Bloomberg

FRANKFURT (Reuters) - A desenvolvedora alemã de tradução baseada em inteligência artificial DeepL está considerando uma oferta pública inicial nos Estados Unidos, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.
A startup com sede em Colônia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
A DeepL manteve conversas preliminares com possíveis consultores sobre uma listagem nos Estados Unidos já no próximo ano, disse a Bloomberg, citando também algumas de suas fontes que disseram que ela poderia buscar uma avaliação de até US$5 bilhões.
A empresa disse em maio do ano passado que foi avaliada em US$2 bilhões em uma rodada de financiamento.
David Parry-Jones, um dos diretores da DeepL, disse à Reuters em maio que a empresa estava buscando fazer incursões no mercado dos EUA devido a oportunidades de crescimento consideráveis e que havia aberto um escritório lá em 2024.
Na ocasião, ele acrescentou que a empresa tem mais de 200.000 clientes empresariais e milhões de usuários diários pagantes e não pagantes.
(Reportagem de Ludwig Burger, Alexander Huebner e Hakan Ersen)
