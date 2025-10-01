Samsung e SK Hynix fornecerão chips para projeto Stargate da OpenAI

SEUL (Reuters) - A Samsung Electronics e a SK Hynix assinaram cartas de intenção para fornecer chips de memória para os centros de dados da OpenAI, enquanto os fabricantes de chips sul-coreanos unem forças com o fabricante do ChatGPT para atender à crescente demanda de seu projeto Stargate.

Os anúncios foram feitos nesta quarta-feira, depois que o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, se reuniu com o presidente sul-coreano Lee Jae Myung e com os presidentes da Samsung Electronics e da SK Hynix no escritório presidencial no centro de Seul.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou o projeto Stargate de US$500 bilhões em janeiro, encarregando a OpenAI e seus parceiros, incluindo a SoftBank e a Oracle , de garantir que os EUA continuem sendo líderes em inteligência artificial.