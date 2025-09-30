Opera lança navegador Neon AI e se junta à corrida da navegação por IA na web

(Reuters) - A Opera lançou nesta terça-feira o Neon, um navegador baseado em inteligência artificial que a empresa afirma ser capaz de executar tarefas e códigos dentro de páginas da internet, aumentando a concorrência cada vez mais acirrada entre as empresas de tecnologia para tornar a navegação online mais centrada em recursos de IA.

A ideia é transformar o programa de navegação pela internet em um "centro de produtividade" que atua em nome dos usuários, em vez de apenas fornecer resultados de pesquisa. A Perplexity AI lançou seu navegador Comet no início deste ano, enquanto a The Browser Company, criadora o Arc, lançou o Dia.

A OpenAI está prestes a lançar um browser com IA baseado no Chromium, potencialmente integrando seu agente "Operator" para permitir que os usuários naveguem e realizem transações sem sair de uma interface de bate-papo nativa, informou a Reuters no início deste ano.