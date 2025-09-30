Empresas francesas aumentam a capacidade de espionar da estratosfera

A crescente importância do espaço próximo chamou a atenção do mundo em 2023, quando os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês. Pequim insistiu que ele servia a propósitos científicos e que havia entrado no espaço aéreo dos EUA acidentalmente.

"É um espaço que não está ocupado. Temos que estar lá e, se não estivermos, outros estarão", disse o diretor da Stratobus, Yannick Combet.

O dirigível Stratobus foi projetado para restabelecer as comunicações após um desastre ou para ficar com câmeras de observação acima de uma área de interesse repentino, como uma tomada de reféns.

"A Notre-Dame (catedral) caberia dentro do balão", que tem 142 metros de comprimento, disse Combet à associação de mídia AJPAE. A Thales está construindo modelos de teste e pretende estar pronta para uso em 2031.

O balão Balman, menor, da Hemeria, foi projetado para se posicionar rapidamente e pode fazer manobras mudando de altitude para explorar as correntes de vento.

Um segundo voo de teste está planejado para as próximas semanas, com operações limitadas a partir de 2027.