Empresas francesas aumentam a capacidade de espionar da estratosfera

Por Tim Hepher
PARIS (Reuters) - As empresas francesas estão ajustando os planos para balões espiões estratosféricos e dirigíveis à medida que a concorrência esquenta na terra de ninguém entre a atmosfera e o espaço sideral, apontada como a próxima zona potencial de tensões entre as potências mundiais.
A Stratobus, de propriedade da Thales Alenia Space, e a Hemeria, uma pequena empresa criada em 2019 para evitar que a tecnologia sensível deixasse a França durante uma fusão mais ampla, são as empresas mais recentes a se concentrarem em um cinturão conhecido como Altitude Muito Alta.
A crescente importância do espaço próximo chamou a atenção do mundo em 2023, quando os Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês. Pequim insistiu que ele servia a propósitos científicos e que havia entrado no espaço aéreo dos EUA acidentalmente.
"É um espaço que não está ocupado. Temos que estar lá e, se não estivermos, outros estarão", disse o diretor da Stratobus, Yannick Combet.
O dirigível Stratobus foi projetado para restabelecer as comunicações após um desastre ou para ficar com câmeras de observação acima de uma área de interesse repentino, como uma tomada de reféns.
"A Notre-Dame (catedral) caberia dentro do balão", que tem 142 metros de comprimento, disse Combet à associação de mídia AJPAE. A Thales está construindo modelos de teste e pretende estar pronta para uso em 2031.
O balão Balman, menor, da Hemeria, foi projetado para se posicionar rapidamente e pode fazer manobras mudando de altitude para explorar as correntes de vento.
Um segundo voo de teste está planejado para as próximas semanas, com operações limitadas a partir de 2027.
"Queremos ser reativos e capazes de realizar lançamentos em poucas horas... Atualmente, o tempo mínimo de preparação para um balão desse tipo é de dois meses", disse o gerente de projeto Alexandre Hulin.
Em junho, a França revelou uma nova estratégia que exige a capacidade de operar em altitudes muito altas entre 20 km e 100 km e interceptar adversários.
Semanas depois, Paris disse que os caças haviam derrubado dois balões que voavam a mais de 20km acima do solo em uma demonstração.
(Reportagem de Tim Hepher)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.