Chinesa Zhipu AI diz que é improvável que haja superinteligência artificial completa até 2030

PEQUIM (Reuters) - A superinteligência artificial poderá estar disponível até 2030, mas suas capacidades provavelmente só superarão as dos seres humanos em alguns aspectos, disse nesta terça-feira o líder de uma das startups de inteligência artificial mais importantes da China.
O setor de IA está repleto de especulações sobre quando a tecnologia ultrapassará a inteligência humana. O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, previu na semana passada que a superinteligência artificial poderia chegar até o final da década, enquanto o presidente-executivo do SoftBank Group , Masayoshi Son, especulou no ano passado que ela poderia existir até 2035.
Contudo, o presidente-executivo da Zhipu AI, Zhang Peng, disse na terça-feira que o conceito era muito vago para ser definido em um cronograma específico.
"As pessoas chegam a conclusões diferentes ao discutir essa questão", disse ele, enquanto a empresa lançava seu mais recente modelo de linguagem grande, o GLM-4.6.
"Acho que atingir ou superar os níveis de inteligência humana até 2030 pode significar superar os humanos em um ou vários aspectos, mas provavelmente ainda ficar muito aquém em muitas áreas."
(Reportagem de Liam Mo e Brenda Goh. Edição de Mark Potter)
