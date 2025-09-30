Chinesa Zhipu AI diz que é improvável que haja superinteligência artificial completa até 2030

PEQUIM (Reuters) - A superinteligência artificial poderá estar disponível até 2030, mas suas capacidades provavelmente só superarão as dos seres humanos em alguns aspectos, disse nesta terça-feira o líder de uma das startups de inteligência artificial mais importantes da China.

O setor de IA está repleto de especulações sobre quando a tecnologia ultrapassará a inteligência humana. O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, previu na semana passada que a superinteligência artificial poderia chegar até o final da década, enquanto o presidente-executivo do SoftBank Group , Masayoshi Son, especulou no ano passado que ela poderia existir até 2035.

Contudo, o presidente-executivo da Zhipu AI, Zhang Peng, disse na terça-feira que o conceito era muito vago para ser definido em um cronograma específico.