Trump diz que Microsoft deveria demitir sua presidente de assuntos globais, Lisa Monaco

Ela atuou como assessora de segurança no governo do presidente Barack Obama e foi procuradora-geral adjunta no governo do presidente norte-americano, Joe Biden. Monaco começou a trabalhar para a Microsoft em julho para liderar os compromissos da empresa com governos em todo o mundo, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Trump, no Truth Social, disse que Monaco é "uma ameaça à segurança nacional dos EUA, especialmente devido aos grandes contratos que a Microsoft tem com o governo dos Estados Unidos".

"Na minha opinião, a Microsoft deveria rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Lisa Monaco", escreveu ele.

As autorizações de segurança de Mônaco foram revogadas em fevereiro. Na sexta-feira, Trump disse que o governo dos EUA também a proibiu de entrar em todas as propriedades federais por causa dos "muitos atos ilícitos de Monaco".

A Microsoft se recusou a comentar a publicação de Trump. Mônaco também não respondeu imediatamente.

Na quinta-feira, Comey, que liderava o FBI quando iniciou uma investigação sobre os vínculos entre a campanha de Trump em 2016 e o governo russo, foi indiciado sob a acusação de falsas declarações e obstrução de um processo no Congresso.