Trump diz que Microsoft deveria demitir sua presidente de assuntos globais, Lisa Monaco

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira que a Microsoft deveria demitir Lisa Monaco, que atuou nas administrações de dois presidentes democratas e agora é a presidente de assuntos globais da Microsoft.
O comentário pareceu ser o mais recente esforço de Trump para retaliar aqueles que considera inimigos políticos e ocorreu um dia após o indiciamento do ex-diretor do FBI, James Comey.
Monaco ajudou a coordenar a resposta do Departamento de Justiça aos ataques de apoiadores de Trump ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.
Ela atuou como assessora de segurança no governo do presidente Barack Obama e foi procuradora-geral adjunta no governo do presidente norte-americano, Joe Biden. Monaco começou a trabalhar para a Microsoft em julho para liderar os compromissos da empresa com governos em todo o mundo, de acordo com seu perfil no LinkedIn.
Trump, no Truth Social, disse que Monaco é "uma ameaça à segurança nacional dos EUA, especialmente devido aos grandes contratos que a Microsoft tem com o governo dos Estados Unidos".
"Na minha opinião, a Microsoft deveria rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Lisa Monaco", escreveu ele.
As autorizações de segurança de Mônaco foram revogadas em fevereiro. Na sexta-feira, Trump disse que o governo dos EUA também a proibiu de entrar em todas as propriedades federais por causa dos "muitos atos ilícitos de Monaco".
A Microsoft se recusou a comentar a publicação de Trump. Mônaco também não respondeu imediatamente.
Na quinta-feira, Comey, que liderava o FBI quando iniciou uma investigação sobre os vínculos entre a campanha de Trump em 2016 e o governo russo, foi indiciado sob a acusação de falsas declarações e obstrução de um processo no Congresso.
Na sexta-feira, Trump disse que espera mais indiciamentos contra inimigos percebidos.
Desde que retornou ao cargo em janeiro, Trump tem usado seus poderes como presidente para atuar contra escritórios de advocacia que representam causas que ele não gosta, usou o financiamento federal como ferramenta para forçar mudanças em universidades e demitiu promotores que participaram de investigações contra ele.
Trump também pressionou por acusações contra o ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton, a procuradora-geral de Nova York Letitia James e o senador democrata Adam Schiff.
O governo Trump também se envolveu em assuntos de empresas dos EUA em uma escala sem precedentes, exigindo que o presidente-executivo da Intel renunciasse, antes de elogiá-lo e fazer um acordo em que o governo norte-americano assumiu uma fatia da fabricante de chips. A ABC, da Disney, suspendeu o programa do comediante Jimmy Kimmel por vários dias sob pressão de Trump e de seu governo.
As empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft, tentaram estreitar seus laços com Trump durante seu segundo mandato. Muitos líderes de tecnologia proeminentes participaram de sua posse em janeiro e alguns foram recebidos por ele na Casa Branca.
O presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, visitou recentemente a Casa Branca para um jantar que Trump teve com líderes do setor de tecnologia.
(Por Ismail Shakil em Ottawa, Kanishka Singh em Washington e Deborah Sophia em Bengaluru)
