OpenAI faz parceria com Etsy e Shopify para compras via ChatGPT nos EUA

(Reuters) - A OpenAI apresentou nesta segunda-feira um recurso em parceria com a Etsy e a Shopify que permite aos usuários fazerem compras por meio do ChatGPT nos Estados Unidos.
Os vendedores terão que pagar uma taxa para a OpenAI sobre as compras concluídas, mas não haverá cobranças para os usuários e isso não afetará os preços, prometem as empresas.
A mudança abre uma nova fonte de receita para a OpenAI além do modelo de assinatura tradicional ao aproveitar o tráfego intenso de usuários no ChatGPT.
"O Instant Checkout agora está sendo implementado para usuários logados no ChatGPT Pro, Plus e Free dos EUA que compram de vendedores Etsy dos EUA, com mais de 1 milhão de comerciantes do Shopify em breve", disse a OpenAI na rede social X.
As ações da Etsy subiram 7,3%, enquanto as ações da Shopify listadas nos EUA avançaram 4,5% após o anúncio.
"Os vendedores do Shopify poderão vender diretamente por meio de conversas do ChatGPT - sem links ou redirecionamentos, apenas comércio contínuo", disse a plataforma em seu site.
A startup de IA disse que abrirá o código-fonte do protocolo de comércio agêntico, construído com a empresa de pagamentos Stripe, que permite a compra pela ferramenta.
(Por Juby Babu)
