OpenAI faz parceria com Etsy e Shopify para compras via ChatGPT nos EUA

(Reuters) - A OpenAI apresentou nesta segunda-feira um recurso em parceria com a Etsy e a Shopify que permite aos usuários fazerem compras por meio do ChatGPT nos Estados Unidos.

Os vendedores terão que pagar uma taxa para a OpenAI sobre as compras concluídas, mas não haverá cobranças para os usuários e isso não afetará os preços, prometem as empresas.

A mudança abre uma nova fonte de receita para a OpenAI além do modelo de assinatura tradicional ao aproveitar o tráfego intenso de usuários no ChatGPT.