Newsom, da Califórnia, assina lei que exige divulgações de segurança de IA

Por Jody Godoy
(Reuters) - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou nesta segunda-feira uma lei estadual exigindo que a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, e outras grandes empresas divulguem medidas de segurança para mitigar potenciais riscos catastróficos relacionados a seus modelos avançados de inteligência artificial.
A Califórnia é o lar das principais empresas de IA, incluindo OpenAI, Google, da Alphabet, Meta Platforms, Nvidia e Anthropic e, com esse projeto de lei, quer ser vista como líder na regulamentação de um setor potencialmente crítico para sua economia nos próximos anos.
"A Califórnia provou que podemos estabelecer regulamentações para proteger nossas comunidades e, ao mesmo tempo, garantir que o crescente setor de IA continue a prosperar", disse Newsom em um comunicado à imprensa sobre a lei.
O gabinete de Newsom afirmou que a lei, conhecida como SB 53, preenche lacuna deixada pelo Congresso, que até agora não aprovou uma legislação ampla sobre IA, e fornece um modelo a ser seguido pelos EUA.
