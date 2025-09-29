Newsom, da Califórnia, assina lei que exige divulgações de segurança de IA

Por Jody Godoy

(Reuters) - O governador da Califórnia, Gavin Newsom, assinou nesta segunda-feira uma lei estadual exigindo que a OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, e outras grandes empresas divulguem medidas de segurança para mitigar potenciais riscos catastróficos relacionados a seus modelos avançados de inteligência artificial.

A Califórnia é o lar das principais empresas de IA, incluindo OpenAI, Google, da Alphabet, Meta Platforms, Nvidia e Anthropic e, com esse projeto de lei, quer ser vista como líder na regulamentação de um setor potencialmente crítico para sua economia nos próximos anos.