Meta enfrenta processo antitruste sobre "monopólio" do Instagram Shopping

Por Mike Scarcella
(Reuters) - A Meta está enfrentando um novo processo que alega que a companhia roubou seu plano de negócios do Instagram Shopping de uma startup de tecnologia agora extinta.
O processo foi aberto na sexta-feira em um tribunal do Estado norte-americano da Califórnia pela britânica Ollywan Limited, que alega que a Meta usou seu domínio nas redes sociais para esmagar o aplicativo da Ollywan, o Winstag, que foi encerrado em 2023.
A Ollywan alegou que a Meta violou a lei antitruste dos EUA ao integrar o Instagram com o Instagram Shopping, que permite que os usuários comprem produtos marcados em publicações. A queixa dizia que a conduta da Meta deixou os rivais incapazes de competir e promoveu um monopólio avaliado em mais de US$2 bilhões por ano.
"A Meta roubou deliberadamente o plano de negócios inovador da Ollywan e vinculou seu monopólio no mercado de redes sociais para impedir a concorrência de produtos alternativos no mercado de compras com base em tags", diz o processo.
A Meta não comentou o assunto. Advogados da Ollywan não se manifestaram.
O Winstag foi lançado em 2016 como um aplicativo de compartilhamento de fotos com recursos de marcação de produtos e compras de afiliados. Os usuários podiam seguir amigos e outras pessoas para ver o que eles estavam vestindo e comprar peças por meio de etiquetas de produtos.
De acordo com a denúncia, o presidente-executivo da Ollywan se reuniu com executivos da Meta em 2015 e compartilhou o plano de negócios sob garantia de confidencialidade. Um executivo da Meta supostamente disse: "podemos potencialmente trabalhar juntos".
Em vez disso, a Meta lançou o Instagram Shopping seis semanas depois do Winstag, incorporando recursos da plataforma rival, segundo o processo. O processo chamou o suposto roubo da Meta de "flagrante", dizendo que muitos recursos correspondiam a detalhes que Ollywan havia compartilhado anteriormente.
A Meta então usou a "aplicação pretextual" de objeções de marca registrada ao nome "Winstag" para impedir que os usuários usassem o aplicativo da Ollywan, segundo o processo.
A Ollywan agora busca com o processo indenização e uma ordem judicial contra a conduta anticompetitiva atual ou futura da Meta, que enfrentando outros processos.
No ano passado, um tribunal de apelações dos Estados Unidos reabriu uma ação judicial que acusa a Meta de tirar do mercado o aplicativo de fotos Phhhoto.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.