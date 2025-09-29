Meta enfrenta processo antitruste sobre "monopólio" do Instagram Shopping

A Ollywan alegou que a Meta violou a lei antitruste dos EUA ao integrar o Instagram com o Instagram Shopping, que permite que os usuários comprem produtos marcados em publicações. A queixa dizia que a conduta da Meta deixou os rivais incapazes de competir e promoveu um monopólio avaliado em mais de US$2 bilhões por ano.

"A Meta roubou deliberadamente o plano de negócios inovador da Ollywan e vinculou seu monopólio no mercado de redes sociais para impedir a concorrência de produtos alternativos no mercado de compras com base em tags", diz o processo.

A Meta não comentou o assunto. Advogados da Ollywan não se manifestaram.

O Winstag foi lançado em 2016 como um aplicativo de compartilhamento de fotos com recursos de marcação de produtos e compras de afiliados. Os usuários podiam seguir amigos e outras pessoas para ver o que eles estavam vestindo e comprar peças por meio de etiquetas de produtos.

De acordo com a denúncia, o presidente-executivo da Ollywan se reuniu com executivos da Meta em 2015 e compartilhou o plano de negócios sob garantia de confidencialidade. Um executivo da Meta supostamente disse: "podemos potencialmente trabalhar juntos".

Em vez disso, a Meta lançou o Instagram Shopping seis semanas depois do Winstag, incorporando recursos da plataforma rival, segundo o processo. O processo chamou o suposto roubo da Meta de "flagrante", dizendo que muitos recursos correspondiam a detalhes que Ollywan havia compartilhado anteriormente.