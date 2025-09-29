Electronic Arts fecha acordo de US$55 bilhões com grupo de investidores

(Reuters) - A produtora de videogames Electronic Arts anunciou nesta segunda-feira acordo para de US$55 bilhões com um grupo de investidores para fechar seu capital, marcando uma das maiores aquisições do setor.
O acordo prevê que a produtora de "Battlefield" será comprada por um consórcio é formado pela empresa de investimentos de risco Silver Lake, pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners.
O negócio marca a maior aquisição alavancada da história, e os acionistas da EA receberão US$210 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento na quinta-feira passada, antes do surgimento de rumores na mídia sobre a transação.
A oferta chega em um momento crucial para a Electronic Arts, que está se preparando para lançar a nova versão do game de simulação de guerra "Battlefield 6".
A transação, que deverá ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, será financiada por uma combinação de dinheiro do PIF, Silver Lake e Affinity Partners, bem como por uma transferência da participação existente do PIF na EA.
(Por Zaheer Kachwala)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.