Electronic Arts fecha acordo de US$55 bilhões com grupo de investidores

(Reuters) - A produtora de videogames Electronic Arts anunciou nesta segunda-feira acordo para de US$55 bilhões com um grupo de investidores para fechar seu capital, marcando uma das maiores aquisições do setor.

O acordo prevê que a produtora de "Battlefield" será comprada por um consórcio é formado pela empresa de investimentos de risco Silver Lake, pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners.

O negócio marca a maior aquisição alavancada da história, e os acionistas da EA receberão US$210 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento na quinta-feira passada, antes do surgimento de rumores na mídia sobre a transação.