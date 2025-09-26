Trump diz que Microsoft deveria demitir sua presidente de assuntos globais, Lisa Monaco

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que a Microsoft Corp deveria demitir a presidente de assuntos globais da empresa, Lisa Monaco, que atuou nos governos de presidentes democratas anteriores.
Monaco foi assessora de Segurança no governo do ex-presidente Barack Obama e atuou como procuradora-geral adjunta no governo do ex-presidente Joe Biden. Ela começou a trabalhar para a Microsoft em julho para liderar os compromissos da empresa com governos em todo o mundo, de acordo com seu perfil no LinkedIn.
Trump disse que Monaco, em seu cargo na Microsoft, teria acesso a informações altamente confidenciais e que "ter esse tipo de acesso é inaceitável e não pode ser permitido".
"Ela é uma ameaça à Segurança Nacional dos EUA, especialmente devido aos grandes contratos que a Microsoft tem com o governo dos Estados Unidos", disse Trump no Truth Social. "Na minha opinião, a Microsoft deve rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Lisa Monaco."
Monaco também ajudou a coordenar a resposta do Departamento de Justiça na época aos ataques de apoiadores de Trump ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.
Suas autorizações de segurança foram revogadas em fevereiro. Nesta sexta-feira, Trump disse que o governo dos EUA também a baniu de todas as propriedades federais por causa dos "muitos atos ilícitos de Monaco".
A Microsoft não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a publicação de Trump na mídia social. Monaco também não respondeu imediatamente.
As empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft, tentaram estreitar seus laços com Trump durante seu segundo mandato. Muitos líderes de tecnologia proeminentes participaram de sua posse em janeiro e alguns foram recebidos por ele na Casa Branca.
O CEO da Microsoft, Satya Nadella, visitou recentemente a Casa Branca para um jantar que Trump teve com líderes de tecnologia.
(Reportagem de Ismail Shakil, em Ottawa, e Kanishka Singh, em Washington; reportagem adicional de Juby Babu, na Cidade do México)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.