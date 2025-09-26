Trump diz que Microsoft deveria demitir sua presidente de assuntos globais, Lisa Monaco

"Ela é uma ameaça à Segurança Nacional dos EUA, especialmente devido aos grandes contratos que a Microsoft tem com o governo dos Estados Unidos", disse Trump no Truth Social. "Na minha opinião, a Microsoft deve rescindir imediatamente o contrato de trabalho de Lisa Monaco."

Monaco também ajudou a coordenar a resposta do Departamento de Justiça na época aos ataques de apoiadores de Trump ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.

Suas autorizações de segurança foram revogadas em fevereiro. Nesta sexta-feira, Trump disse que o governo dos EUA também a baniu de todas as propriedades federais por causa dos "muitos atos ilícitos de Monaco".

A Microsoft não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a publicação de Trump na mídia social. Monaco também não respondeu imediatamente.

As empresas de tecnologia, incluindo a Microsoft, tentaram estreitar seus laços com Trump durante seu segundo mandato. Muitos líderes de tecnologia proeminentes participaram de sua posse em janeiro e alguns foram recebidos por ele na Casa Branca.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, visitou recentemente a Casa Branca para um jantar que Trump teve com líderes de tecnologia.