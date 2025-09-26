Reino Unido introduzirá identificação digital obrigatória para trabalhadores

LONDRES (Reuters) - O governo britânico disse nesta sexta-feira que exigirá que todos os funcionários tenham um documento de identidade digital, a mais recente tentativa do primeiro-ministro Keir Starmer de combater a migração ilegal e reduzir a ameaça do populista Partido Reformista.
Ao discursar na Cúpula de Ação para o Progresso Global ao lado dos líderes do Canadá, Austrália e Islândia, Starmer disse que seu governo trabalhista de esquerda, assim como outros, tem sido "melindroso" ao discutir as preocupações dos eleitores sobre imigração.
Isso permitiu que legendas como o Partido Reformista britânico ganhassem popularidade, disse Starmer, reconhecendo que o partido liderado pelo veterano do Brexit Nigel Farage provavelmente será o principal adversário dos trabalhistas na próxima eleição, prevista para 2029.
"É por isso que hoje estou anunciando que este governo tornará obrigatória uma nova identificação digital gratuita para o direito ao trabalho até o final desta Legislatura", disse ele.
PARTIDOS DE DIREITA BRITÂNICOS CAUSAM "DIVISÃO TÓXICA"
"No Reino Unido... temos uma proposta de direita que nunca tivemos antes neste país... portanto, a batalha de nossos tempos é entre a renovação nacional patriótica... versus algo que está se transformando em uma divisão tóxica."
As pesquisas mostram que a imigração é uma das principais preocupações dos eleitores britânicos, depois do custo de vida, e Starmer sente uma forte pressão para impedir que as pessoas entrem ilegalmente no país atravessando o mar em pequenos barcos vindos da França.
Mas seu plano mais recente atraiu críticas de adversários políticos.
"É risível que aqueles que já estão infringindo a lei de imigração de repente a cumpram, ou que as identidades digitais tenham qualquer impacto sobre o trabalho ilegal, que prospera com pagamentos em dinheiro vivo", disse um porta-voz do Partido Reformista, que está liderando as pesquisas de opinião.
O governo disse que a identificação digital seria mantida nos telefones celulares das pessoas e se tornaria uma parte obrigatória das verificações que os empregadores devem fazer ao contratar funcionários.
Com o tempo, ela também seria usada para fornecer acesso a serviços como creches, assistência social e acesso a registros fiscais.
As carteiras de identidade são relativamente comuns em outros lugares da Europa, incluindo França, Alemanha, Grécia, Itália e Espanha.
O Reino Unido, que tem um histórico ruim na entrega de grandes projetos de TI dentro do prazo e do orçamento, disse que usaria os melhores aspectos das IDs digitais usadas na Estônia, Dinamarca, Austrália e Índia em seu projeto.
MAIORIA DOS BRITÂNICOS APOIA CARTEIRAS DE IDENTIDADE
Mais da metade dos britânicos -- 57% -- apoia um esquema de carteira de identidade nacional, segundo pesquisa realizada pela Ipsos em julho.
No entanto, cerca de três em cada dez se preocupam com o fato de os dados pessoais serem usados sem permissão, seguidos por preocupações com a venda de informações para empresas privadas e violações de segurança, segundo a Ipsos.
Os trabalhistas tentaram introduzir uma carteira de identidade quando estavam no poder nos anos 2000, mas o plano foi abandonado devido a preocupações com a liberdade civil.
As carteiras de identidade foram abolidas no Reino Unido após a Segunda Guerra Mundial, e os britânicos normalmente usam documentos como passaportes e carteiras de motorista para comprovar sua identidade.
Os políticos nacionalistas irlandeses da Irlanda do Norte, onde muitos possuem passaportes irlandeses em vez de britânicos e os símbolos do domínio britânico causam divisões, também criticaram o plano de Starmer. A primeira-ministra nacionalista, Michelle O'Neill, chamou-o de "ridículo e mal pensado".
(Reportagem de William James e Paul Sandle; reportagem adicional de Amanda Ferguson e Elizabeth Piper)
