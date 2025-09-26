Reino Unido introduzirá identificação digital obrigatória para trabalhadores

"É por isso que hoje estou anunciando que este governo tornará obrigatória uma nova identificação digital gratuita para o direito ao trabalho até o final desta Legislatura", disse ele.

PARTIDOS DE DIREITA BRITÂNICOS CAUSAM "DIVISÃO TÓXICA"

"No Reino Unido... temos uma proposta de direita que nunca tivemos antes neste país... portanto, a batalha de nossos tempos é entre a renovação nacional patriótica... versus algo que está se transformando em uma divisão tóxica."

As pesquisas mostram que a imigração é uma das principais preocupações dos eleitores britânicos, depois do custo de vida, e Starmer sente uma forte pressão para impedir que as pessoas entrem ilegalmente no país atravessando o mar em pequenos barcos vindos da França.

Mas seu plano mais recente atraiu críticas de adversários políticos.

"É risível que aqueles que já estão infringindo a lei de imigração de repente a cumpram, ou que as identidades digitais tenham qualquer impacto sobre o trabalho ilegal, que prospera com pagamentos em dinheiro vivo", disse um porta-voz do Partido Reformista, que está liderando as pesquisas de opinião.