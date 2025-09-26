Fabricante de drones DJI perde processo contra acusação do Pentágono sobre laços com exército chinês
Por Mike Scarcella
(Reuters) - Um juiz dos Estados Unidos rejeitou nesta sexta-feira uma oferta da DJI, maior fabricante de drones do mundo, para ser removida da lista do Departamento de Defesa dos EUA de empresas que supostamente trabalham com os militares chineses.
Em sua decisão, o juiz distrital dos EUA Paul Friedman, em Washington, D.C., disse que o Departamento de Defesa tem provas substanciais que apoiam a conclusão de que a DJI, que vende mais da metade de todos os drones comerciais dos EUA, contribui para a "base industrial de defesa chinesa".
A DJI pediu ao tribunal que determinasse a remoção da empresa da lista do Pentágono que a designa como uma companhia militar chinesa. A DJI afirma que "não é de propriedade e nem é controlada pelos militares chineses".
A DJI e um advogado da empresa e o Departamento de Defesa não se manifestaram.
Trump ordenou que o Departamento de Defesa dos EUA mudasse seu nome para Departamento de Guerra, uma mudança que exige ação do Congresso norte-americano.
A inclusão de uma empresa na lista do Pentágono pode impedir que ela tenha acesso a determinados contratos, subsídios e outros programas dos EUA, disse Friedman.
Em seu processo, a DJI disse que a inclusão da empresa na lista pelo Departamento de Defesa foi "ilegal e mal orientada". A companhia disse que "perdeu acordos comerciais, foi estigmatizada como uma ameaça à segurança nacional e foi proibida de fazer contratos com várias agências do governo federal".
O Departamento de Justiça disse a Friedman que os EUA "há muito tempo expressam preocupações significativas sobre a ameaça à segurança nacional representada pelo relacionamento entre as empresas de tecnologia chinesas e o Estado chinês".
Em julho, Friedman decidiu a favor do governo em uma disputa envolvendo o fabricante chinês de dispositivos lidar Hesai Group, que também processou a decisão dos EUA de incluí-lo na lista de empresas que supostamente trabalham com militares de Pequim. A Hesai recorreu da decisão de Friedman.
