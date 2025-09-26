CAL anuncia 4ªemissão de debêntures vinculadas para lastro de CRI

(Reuters) - A Construtora Adolpho Lindenberg (CAL) comunicou na noite de quinta-feira a realização da sua quarta emissão de debêntures simples, em até duas séries, que serão subscritas pela Vert Companhia Securitizadora, conforme fato relevante.

As debêntures contarão com garantia de fiança da Eztec, atual co-controladora da Lindenberg, e são vinculadas como lastro a certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 163ª emissão da securitizadora, disse a companhia.

Os recursos captados por meio da emissão serão utilizados para o pagamento de aquisições, construção e gastos futuros com obras relacionadas a empreendimentos imobiliários, afirmou a empresa.