Amazon perde vice-presidente de desenvolvimento de inteligência artificial geral

Por Greg Bensinger
SÃO FRANCISCO, Estados Unidos (Reuters) - Um vice-presidente da Amazon que ajuda a supervisionar um dos projetos de maior visibilidade da empresa, a inteligência artificial geral, deixou a empresa nesta sexta-feira, anunciou a empresa após reportagem da Reuters.
Karthik Ramakrishnan, um veterano de 13 anos da Amazon, está deixando o cargo, de acordo com comunicações internas analisadas pela Reuters. Não foi possível saber se ele tem outro emprego planejado e Ramakrishnan não respondeu a um pedido de comentário.
A inteligência artificial geral, ou AGI, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que os pesquisadores acreditam que um dia poderá igualar ou até mesmo superar a inteligência humana. A AGI, se aperfeiçoada, poderia ajudar a automatizar ainda mais o trabalho feito atualmente por humanos, potencialmente transformando campos tão diversos como guerra, saúde e negociação de ações.
Ramakrishnan trabalhou na primeira versão do assistente de voz Alexa da Amazon e nos dispositivos Echo associados. Ele começou a carreira na Netscape antes de ir para a Tellme Networks, que foi adquirida pela Microsoft, de acordo com seu perfil no LinkedIn.
A saída do executivo está entre as várias ocorridas entre nomes do alto escalão da companhia nos últimos meses, incluindo Vasi Philomin, um vice-presidente que orienta o desenvolvimento de IA generativa; e Jon Jones, que liderou o negócio global de startups e capital de risco da AWS.
A Amazon está trabalhando para reforçar sua reputação no desenvolvimento de software e serviços de IA, já que rivais como OpenAI e Google conquistaram participação no mercado. A empresa investiu cerca de US$8 bilhões na startup Anthropic e usa seu modelo Claude AI em produtos como Alexa e um chatbot interno conhecido como Cedric.
Na quinta-feira, em uma reunião interna com todos os funcionários, o chefe da AWS, a unidade de serviços de computação em nuvem da Amazon, Matt Garman, pressionou os funcionários a cumprirem os prazos para o lançamento de produtos, dizendo que a companhia pode "perder um pouco do entusiasmo" quando os clientes têm que esperar para experimentar novos serviços, informou a Reuters.
