Amazon perde vice-presidente de desenvolvimento de inteligência artificial geral

A inteligência artificial geral, ou AGI, é uma tecnologia que está sendo desenvolvida e que os pesquisadores acreditam que um dia poderá igualar ou até mesmo superar a inteligência humana. A AGI, se aperfeiçoada, poderia ajudar a automatizar ainda mais o trabalho feito atualmente por humanos, potencialmente transformando campos tão diversos como guerra, saúde e negociação de ações.

Ramakrishnan trabalhou na primeira versão do assistente de voz Alexa da Amazon e nos dispositivos Echo associados. Ele começou a carreira na Netscape antes de ir para a Tellme Networks, que foi adquirida pela Microsoft, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

A saída do executivo está entre as várias ocorridas entre nomes do alto escalão da companhia nos últimos meses, incluindo Vasi Philomin, um vice-presidente que orienta o desenvolvimento de IA generativa; e Jon Jones, que liderou o negócio global de startups e capital de risco da AWS.

A Amazon está trabalhando para reforçar sua reputação no desenvolvimento de software e serviços de IA, já que rivais como OpenAI e Google conquistaram participação no mercado. A empresa investiu cerca de US$8 bilhões na startup Anthropic e usa seu modelo Claude AI em produtos como Alexa e um chatbot interno conhecido como Cedric.

Na quinta-feira, em uma reunião interna com todos os funcionários, o chefe da AWS, a unidade de serviços de computação em nuvem da Amazon, Matt Garman, pressionou os funcionários a cumprirem os prazos para o lançamento de produtos, dizendo que a companhia pode "perder um pouco do entusiasmo" quando os clientes têm que esperar para experimentar novos serviços, informou a Reuters.