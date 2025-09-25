TikTok será de propriedade majoritária e controlado por entidades dos EUA, segundo decreto de Trump

WASHINGTON (Reuters) - O TikTok será de propriedade majoritária e controlado por entidades norte-americanas, de acordo com um decreto assinado nesta quinta-feira pelo presidente Donald Trump.

O acordo inclui "monitoramento intenso de atualizações de software, algoritmos e fluxos de dados", de acordo com o texto do decreto divulgado pela Casa Branca.

A ByteDance e suas afiliadas deterão menos de 20% da nova joint venture, que será administrada por um novo conselho de administração e estará sujeita a regras que "protejam adequadamente" os dados e a segurança nacional dos norte-americanos, diz o decreto.