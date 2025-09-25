Startup de Musk xAI acusa rival OpenAI de roubar segredos comerciais

"A OpenAI tem como alvo os indivíduos com conhecimento das principais tecnologias e planos de negócios da xAI -- incluindo o código-fonte da xAI e suas vantagens operacionais no lançamento de data centers -- e, em seguida, induz esses funcionários a violar sua confidencialidade e outras obrigações para com a xAI por meios ilegais", diz o processo.

Os porta-vozes das empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre o processo na quinta-feira.

A xAI disse que descobriu a suposta campanha para minar a empresa enquanto investigava as alegações de roubo de segredo comercial contra o ex-engenheiro Xuechen Li, a quem ela acusou de levar informações confidenciais para a fabricante do ChatGPT em um processo separado.

Li ainda não respondeu às alegações.

A xAI processou a Apple separadamente em um tribunal federal por supostamente conspirar com a OpenAI para suprimir plataformas rivais. A Apple ainda não respondeu ao processo.

Musk também está processando a OpenAI por sua conversão em uma empresa com fins lucrativos, enquanto a OpenAI processou Musk por assédio.