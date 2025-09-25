Startup de Musk xAI acusa rival OpenAI de roubar segredos comerciais

Por Blake Brittain
(Reuters) - A xAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, processou a rival OpenAI no tribunal federal da Califórnia por supostamente roubar seus segredos comerciais para obter uma vantagem injusta na corrida pelo desenvolvimento da tecnologia de IA.
A ação judicial apresentada na quarta-feira diz que a OpenAI estava envolvida em um "padrão profundamente preocupante" de contratação de ex-funcionários da xAI para obter acesso a segredos comerciais relacionados ao seu chatbot Grok de IA.
"A OpenAI tem como alvo os indivíduos com conhecimento das principais tecnologias e planos de negócios da xAI -- incluindo o código-fonte da xAI e suas vantagens operacionais no lançamento de data centers -- e, em seguida, induz esses funcionários a violar sua confidencialidade e outras obrigações para com a xAI por meios ilegais", diz o processo.
Os porta-vozes das empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre o processo na quinta-feira.
A xAI disse que descobriu a suposta campanha para minar a empresa enquanto investigava as alegações de roubo de segredo comercial contra o ex-engenheiro Xuechen Li, a quem ela acusou de levar informações confidenciais para a fabricante do ChatGPT em um processo separado.
Li ainda não respondeu às alegações.
A xAI processou a Apple separadamente em um tribunal federal por supostamente conspirar com a OpenAI para suprimir plataformas rivais. A Apple ainda não respondeu ao processo.
Musk também está processando a OpenAI por sua conversão em uma empresa com fins lucrativos, enquanto a OpenAI processou Musk por assédio.
O novo processo da xAI faz parte de uma batalha legal mais ampla entre Musk e a OpenAI, que ele cofundou, e ressalta uma corrida de alto risco no Vale do Silício para contratar talentos relacionados à IA e ganhar participação de mercado no setor em expansão.
(Reportagem de Blake Brittain em Washington)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.