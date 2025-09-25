Microsoft desativa serviços usados por unidade militar de Israel

(Reuters) - A Microsoft disse nesta quinta-feira que desativou um conjunto de serviços de computação em nuvem e de inteligência artificial usados por uma unidade do Ministério da Defesa de Israel (IMOD) depois que uma análise interna encontrou evidências que apoiam relatos da mídia sobre um sistema de vigilância em Gaza e na Cisjordânia.

Brad Smith, presidente da Microsoft, disse que a empresa iniciou a revisão após alegações reportagem do jornal Guardian em agosto sobre uma unidade das Forças de Defesa de Israel.

Enquanto a revisão está em andamento, a Microsoft disse que encontrou evidências que apoiam elementos da reportagem do Guardian, incluindo detalhes sobre o consumo da capacidade de armazenamento do Azure na Holanda e uso de serviços de IA pela unidade do IMOD.