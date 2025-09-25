"ChatGPT, que ações devo comprar?" IA impulsiona robôs de investimento

Por Joice Alves
LONDRES (Reuters) - À medida que o ChatGPT se aproxima de seu terceiro aniversário, pelo menos um em cada 10 investidores de varejo está usando um chatbot para escolher ações, alimentando um boom no mercado de robôs de investimento, mas até mesmo os fãs dizem que essa é uma estratégia de alto risco que ainda não pode substituir os agentes humanos.
Graças à inteligência artificial, qualquer pessoa pode selecionar ações, monitorá-las e obter análises de investimento que antes só estavam disponíveis para grandes bancos ou investidores institucionais.
Prevê-se que esse mercado - que inclui todas as empresas que fornecem consultoria financeira automatizada e orientada por algoritmos, como fintechs, bancos e gerentes de patrimônio - cresça para US$470,91 bilhões em receitas em 2029, em comparação com os US$61,75 bilhões do ano passado, de acordo com a empresa de análise de dados Research and Markets.
SEM ACESSO A INFORMAÇÕES
Jeremy Leung, que passou quase duas décadas analisando empresas para o UBS, tem usado o ChatGPT para buscar ações para sua carteira de múltiplos ativos desde que deixou o banco suíço no final do ano passado.
"Não tenho mais o luxo de ter um terminal da Bloomberg ou esses tipos de serviços de dados de mercado que são muito, muito caros", disse Leung. "Até mesmo a simples ferramenta ChatGPT pode fazer muito e replicar muitos dos fluxos de trabalho que eu costumava fazer", disse ele, alertando que essa ferramenta pode, no entanto, perder algumas análises cruciais, já que não pode acessar dados que estão atrás de um paywall.
Leung não está sozinho. O setor está crescendo rápida e exponencialmente.
Cerca de metade dos investidores de varejo dizem que usariam ferramentas de IA como o ChatGPT ou o Gemini, do Google, para escolher ou alterar investimentos em seu portfólio, e 13% deles já usam essas ferramentas, de acordo com uma pesquisa da corretora eToro, que entrevistou 11.000 investidores de varejo em todo o mundo.
No Reino Unido, 40% dos entrevistados em uma pesquisa da empresa de comparação Finder disseram que já usaram chatbots e IA para aconselhamento sobre finanças pessoais.
O próprio ChatGPT adverte que não deve ser usado para aconselhamento financeiro profissional e diz que seu proprietário, a OpenAI, não divulgou dados sobre o número de pessoas que usam o chatbot para escolher investimentos.
"Os modelos de IA podem ser brilhantes", disse Dan Moczulski, diretor administrativo da eToro no Reino Unido, que conta com 30 milhões de usuários em todo o mundo. "O risco surge quando as pessoas tratam modelos genéricos como o ChatGPT ou o Gemini como bolas de cristal."
Moczulski disse que é melhor usar plataformas de IA especificamente treinadas para analisar os mercados, pois "os modelos gerais de IA podem citar números e datas incorretamente, apoiar-se demais em uma narrativa preestabelecida e confiar excessivamente em ações de preços anteriores para tentar prever o futuro".
USE SOMENTE FONTES CONFIÁVEIS
A Finder solicitou ao ChatGPT, em março de 2023, que selecionasse uma cesta de ações de empresas de alta qualidade, com critérios como níveis de dívida, crescimento sustentado e ativos que geram uma vantagem sobre os concorrentes.
A seleção de 38 ações, que inclui Nvidia, Amazon e companhias de produtos de consumo como Procter & Gamble e Walmart, acumulou valorização de quase 55% até o momento, quase 19 pontos percentuais a mais do que a média dos 10 fundos mais populares do Reino Unido, incluindo os administrados pela Vanguard, Fidelity, HSBC e Fundsmith.
É verdade que as bolsas de valores dos Estados Unidos estão operando em níveis recordes e, no momento, parecem invulneráveis às políticas erráticas dos EUA e aos dados econômicos irregulares. Mas a escolha de ações usando o ChatGPT requer algum conhecimento financeiro e seus usuários dizem que há um alto risco de errar antes de acertar.
Leung cria requisições do usuário como "supondo que você seja um analista de ações a descoberto, qual é a tese a descoberto para essa ação?" ou "use somente fontes confiáveis, como arquivos da SEC".
"Quanto mais contexto você fornecer, melhores serão as respostas", disse ele.
Mas os riscos são grandes e não é possível dizer se os investidores de varejo estão usando ferramentas de gerenciamento de risco para mitigarem possíveis perdas quando os mercados mudarem de sinal.
O índice pan-europeu STOXX 600 subiu quase 10% este ano, e o índice S&P 500 acumula alta de 13% depois de avançar 23% no ano passado.
"Se as pessoas se sentirem à vontade para investir usando IA e estiverem ganhando dinheiro, talvez não consigam administrar a carteira em uma crise ou desaceleração dos mercados", disse Leung.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.