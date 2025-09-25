"ChatGPT, que ações devo comprar?" IA impulsiona robôs de investimento

Prevê-se que esse mercado - que inclui todas as empresas que fornecem consultoria financeira automatizada e orientada por algoritmos, como fintechs, bancos e gerentes de patrimônio - cresça para US$470,91 bilhões em receitas em 2029, em comparação com os US$61,75 bilhões do ano passado, de acordo com a empresa de análise de dados Research and Markets.

SEM ACESSO A INFORMAÇÕES

Jeremy Leung, que passou quase duas décadas analisando empresas para o UBS, tem usado o ChatGPT para buscar ações para sua carteira de múltiplos ativos desde que deixou o banco suíço no final do ano passado.

"Não tenho mais o luxo de ter um terminal da Bloomberg ou esses tipos de serviços de dados de mercado que são muito, muito caros", disse Leung. "Até mesmo a simples ferramenta ChatGPT pode fazer muito e replicar muitos dos fluxos de trabalho que eu costumava fazer", disse ele, alertando que essa ferramenta pode, no entanto, perder algumas análises cruciais, já que não pode acessar dados que estão atrás de um paywall.

Leung não está sozinho. O setor está crescendo rápida e exponencialmente.

Cerca de metade dos investidores de varejo dizem que usariam ferramentas de IA como o ChatGPT ou o Gemini, do Google, para escolher ou alterar investimentos em seu portfólio, e 13% deles já usam essas ferramentas, de acordo com uma pesquisa da corretora eToro, que entrevistou 11.000 investidores de varejo em todo o mundo.