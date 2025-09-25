Bancos europeus vão lançar stablecoin do euro em tentativa de combater domínio dos EUA

O uso de stablecoins -- projetadas para manter um valor constante e lastreadas em moedas tradicionais -- explodiu nos últimos anos, principalmente entre traders de criptomoedas que transferem fundos de e para tokens mais voláteis. No entanto, elas também são usadas em pagamentos digitais tradicionais e transações internacionais.

A nova empresa dos bancos europeus, sediada em Amsterdã, deve lançar sua stablecoin no segundo semestre do ano que vem.

DOMÍNIO DAS STABLECOINS NOS EUA

Enquanto a emissão global de stablecoins chega a quase US$300 bilhões, as stablecoins denominadas em euros totalizaram apenas US$620 milhões, de acordo com números divulgados na semana passada pelo Banco da Itália, com os tokens atrelados ao dólar predominando de forma esmagadora.

"A iniciativa fornecerá uma alternativa europeia real ao mercado de stablecoins dominado pelos EUA, contribuindo para a autonomia estratégica da Europa em pagamentos", disseram os bancos.

As instituições lançaram o esforço, que, segundo elas, criará um token que pode ser usado para pagamentos e liquidações rápidos e de baixo custo, mesmo com o Banco Central Europeu expressando ceticismo em relação às stablecoins.