Amazon pagará US$2,5 bilhões por supostamente enganar milhões de pessoas para que se inscrevessem no Prime

As ações da Amazon ficaram praticamente inalteradas após a notícia.

Os clientes que se inscreveram no Prime entre 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025 por meio de ofertas que a FTC disse serem enganosas e não usaram mais de três benefícios Prime, como o Prime Video, no ano seguinte à inscrição, receberão automaticamente um pagamento de US$51, de acordo com documentos judiciais.

O acordo também permite que os clientes apresentem pedidos de pagamento caso tenham tentado cancelar o Prime e não tenham conseguido durante esse período.

A Amazon disse em um comunicado que o acordo permite que ela siga em frente e se concentre nos clientes.

"Trabalhamos arduamente para que seja claro e simples para os clientes se inscreverem ou cancelarem sua associação ao Prime e para oferecer um valor substancial para nossos milhões de membros leais do Prime em todo o mundo", disse a empresa.

Como parte do acordo, a Amazon concordou em criar um botão "claro e visível" para permitir que os clientes recusem uma assinatura Prime e para facilitar o cancelamento. A Amazon também concordou em divulgar mais claramente os termos de uma assinatura durante o processo de registro e em pagar um supervisor independente para monitorar a conformidade.