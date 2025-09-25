Amazon pagará US$2,5 bilhões por supostamente enganar milhões de pessoas para que se inscrevessem no Prime
Por Jody Godoy
(Reuters) - A Amazon.com pagará US$2,5 bilhões em multas e reembolsos aos assinantes do Prime para resolver as alegações da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) de que enganou seus clientes para gerar assinaturas, disse a FTC na quinta-feira.
Cerca de 35 milhões de clientes Prime serão elegíveis para pagamento de um fundo de US$1,5 bilhão, disse a FTC. A Amazon pagará US$1 bilhão em multas à FTC. A empresa não admitiu irregularidades como parte do acordo.
As ações da Amazon ficaram praticamente inalteradas após a notícia.
Os clientes que se inscreveram no Prime entre 23 de junho de 2019 e 23 de junho de 2025 por meio de ofertas que a FTC disse serem enganosas e não usaram mais de três benefícios Prime, como o Prime Video, no ano seguinte à inscrição, receberão automaticamente um pagamento de US$51, de acordo com documentos judiciais.
O acordo também permite que os clientes apresentem pedidos de pagamento caso tenham tentado cancelar o Prime e não tenham conseguido durante esse período.
A Amazon disse em um comunicado que o acordo permite que ela siga em frente e se concentre nos clientes.
"Trabalhamos arduamente para que seja claro e simples para os clientes se inscreverem ou cancelarem sua associação ao Prime e para oferecer um valor substancial para nossos milhões de membros leais do Prime em todo o mundo", disse a empresa.
Como parte do acordo, a Amazon concordou em criar um botão "claro e visível" para permitir que os clientes recusem uma assinatura Prime e para facilitar o cancelamento. A Amazon também concordou em divulgar mais claramente os termos de uma assinatura durante o processo de registro e em pagar um supervisor independente para monitorar a conformidade.
A FTC anunciou o acordo dias depois de um julgamento no tribunal federal de Seattle, onde a agência argumentou a um júri que a Amazon procurou inscrever membros, quer eles quisessem ou não o serviço.
A FTC disse que sua investigação mostrou que os executivos e funcionários da Amazon discutiram a inscrição e o cancelamento com comentários como "a condução de assinaturas é um mundo um pouco sombrio" e que levar os consumidores a assinaturas indesejadas é "um câncer implícito".
O fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse certa vez que queria tornar o Prime tão atraente que os consumidores sentiriam que estariam "sendo irresponsáveis" se não fossem membros.A Amazon lançou o Prime em 2005 por US$79 por ano e tem aumentado constantemente as taxas de assinatura, mais recentemente para US$139 em 2022. O programa ajudou a gerar US$23,9 bilhões em receita de assinaturas no primeiro semestre de 2025, o que o torna um importante fator de crescimento para a empresa.
(Reportagem de Jody Godoy, em Nova York, e Ryan Patrick Jones, em Toronto; Reportagem adicional de David Shepardson e Mike Scarcella, em Washington)
