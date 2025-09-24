Alibaba lança modelo de IA Qwen3-Max com mais de um trilhão de parâmetros

PEQUIM (Reuters) - A gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba anunciou nesta quarta-feira seu maior modelo de linguagem de inteligência artificial até o momento, o Qwen3-Max, à medida que a empresa acelera seu avanço na tecnologia de inteligência artificial.

O modelo contém mais de 1 trilhão de parâmetros, ou variáveis que determinam como um sistema de IA processa as informações, e mostra uma força especial na geração de código e nos recursos de agente autônomo, disse Zhou Jingren, diretor de tecnologia da Alibaba Cloud, na Conferência Apsara anual da empresa.

(Reportagem de Liam Mo e Eduardo Baptista)