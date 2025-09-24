Alibaba anuncia planos de instalação de data centers no Brasil, França e Holanda

Por Liam Mo e Eduardo Baptista
PEQUIM (Reuters) - O grupo chinês de tecnologia Alibaba anunciou nesta quarta-feira planos para expandir sua base global de data centers com instalação de centrais de processamento de dados no Brasil, França e Holanda.
Em eventual anual, a companhia também anunciou instalações semelhantes em 2026 no México, Japão, Coreia do Sul, Malásia e Dubai. Isso expandirá a atual rede de 91 data centers da Alibaba em 29 regiões do mundo.
A Alibaba também anunciou parceria com a norte-americana Nvidia para desenvolvimento de recursos físicos de inteligência artificial, como síntese de dados, treinamento de modelos, simulação ambiental e testes de validação.
A parceria foi anunciada poucos dias depois que a Nvidia, cujos chips estão impulsionando o boom global da IA, anunciou um acordo para investir até US$100 bilhões na OpenAI, criadora do ChatGPT.
O presidente-executivo do Alibaba, Eddie Wu, afirmou na conferência que a Alibaba aumentará os investimentos em IA, sem especificar os valores. No início deste ano, a empresa anunciou planos de investir 380 bilhões de iuans (US$53 bilhões) em infraestrutura de IA nos próximos três anos.
Wu, porém, não comentou se os novos data centers anunciados serão equipados com chips Nvidia, apesar da parceria da empresa com a norte-americana.
Também nesta quarta-feira, a Alibaba anunciou seu maior modelo de linguagem de IA, o Qwen3-Max. O modelo contém mais de 1 trilhão de parâmetros, ou variáveis que determinam como um sistema de IA processa informações, e mostra força especial na geração de código e recursos de agente autônomo, disse Zhou Jingren, diretor de tecnologia da Alibaba Cloud, na conferência.
Os recursos de agente autônomo significam que o sistema de IA requer menos solicitações humanas do que um chatbot como o ChatGPT e pode tomar decisões e agir de forma independente em relação a uma meta definida pelo usuário humano.
O Alibaba citou testes de terceiros, como o Tau2-Bench, dizendo que o modelo superou os produtos rivais, incluindo o Claude, da Anthropic; e o DeepSeek-V3.1 em determinadas métricas. A empresa lançou o modelo Qwen3 em abril.
Outros produtos de IA revelados nesta quarta-feira pela Alibaba incluíram o Qwen3-Omni, um sistema multimodal e imersivo útil para aplicativos de realidade virtual e aumentada, como óculos e cockpits inteligentes.
No mês passado, o Alibaba divulgou fortes resultados trimestrais, impulsionados por negócios de computação em nuvem, cuja receita aumentou 26%, destacando o progresso da empresa na monetização de serviços de IA.
"A velocidade do desenvolvimento do setor de IA excedeu em muito nossas expectativas, e a demanda do setor por infraestrutura de IA também excedeu em muito nossas previsões", disse Wu.
