Alibaba anuncia planos de instalação de data centers no Brasil, França e Holanda

A Alibaba também anunciou parceria com a norte-americana Nvidia para desenvolvimento de recursos físicos de inteligência artificial, como síntese de dados, treinamento de modelos, simulação ambiental e testes de validação.

A parceria foi anunciada poucos dias depois que a Nvidia, cujos chips estão impulsionando o boom global da IA, anunciou um acordo para investir até US$100 bilhões na OpenAI, criadora do ChatGPT.

O presidente-executivo do Alibaba, Eddie Wu, afirmou na conferência que a Alibaba aumentará os investimentos em IA, sem especificar os valores. No início deste ano, a empresa anunciou planos de investir 380 bilhões de iuans (US$53 bilhões) em infraestrutura de IA nos próximos três anos.

Wu, porém, não comentou se os novos data centers anunciados serão equipados com chips Nvidia, apesar da parceria da empresa com a norte-americana.

Também nesta quarta-feira, a Alibaba anunciou seu maior modelo de linguagem de IA, o Qwen3-Max. O modelo contém mais de 1 trilhão de parâmetros, ou variáveis que determinam como um sistema de IA processa informações, e mostra força especial na geração de código e recursos de agente autônomo, disse Zhou Jingren, diretor de tecnologia da Alibaba Cloud, na conferência.

Os recursos de agente autônomo significam que o sistema de IA requer menos solicitações humanas do que um chatbot como o ChatGPT e pode tomar decisões e agir de forma independente em relação a uma meta definida pelo usuário humano.