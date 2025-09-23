Paralisação da Jaguar Land Rover no Reino Unido após ataque digital deve durar 4 semanas

Não foram divulgados detalhes sobre quem poderia estar por trás do ataque à companhia.

A montadora não conseguiu finalizar um acordo de seguro contra ataques eletrônicos intermediado pela Lockton antes do incidente e parece não ter seguro direto para lidar com o ataque, disseram três fontes sêniores do mercado de seguros à The Insurer. A JLR não quis comentar.

O ministro britânico de negócios, Peter Kyle, deve visitar a JLR ainda nesta terça-feira e conversar com as empresas de sua cadeia de suprimentos sobre como o governo britânico pode ajudar.

"Temos duas prioridades - ajudar a Jaguar Land Rover a voltar a funcionar o mais rápido possível e a saúde da cadeia de fornecedores a longo prazo", disse Chris McDonald, ministro da Indústria, que também participará das reuniões mais tarde.

Além de querer manter a cadeia de suprimentos intacta e salvar empregos, o governo britânico - que estabeleceu planos para proibir que órgãos do setor público e operadores de infraestrutura nacional crítica paguem pedidos de resgate - deverá se informar sobre o impacto das paralisações sobre a economia.

A pesquisa da S&P Global sobre o setor industrial do Reino Unido nesta terça-feira mostrou uma queda na produção, com algumas fábricas dizendo que a paralisação da JLR afetou a atividade na cadeia automotiva.