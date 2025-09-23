Paralisação da Jaguar Land Rover no Reino Unido após ataque digital deve durar 4 semanas

Por Sarah Young
LONDRES (Reuters) - A maior montadora de automóveis da Reino Unido, Jaguar Land Rover, está prorrogando a duração de fechamento de suas fábricas até 1º de outubro, após um ataque eletrônico no início de setembro que deixou suas operações paralisadas e fornecedores menores em dificuldades.
A montadora de carros de luxo controlada pela indiana Tata Motors, tem três fábricas no Reino Unido, que juntas produzem cerca de 1.000 veículos por dia. A empresa está perdendo 50 milhões de libras (US$68 milhões) por semana, de acordo com a BBC, e muitos de seus 33 mil funcionários foram orientados a ficarem em casa.
Não foram divulgados detalhes sobre quem poderia estar por trás do ataque à companhia.
A montadora não conseguiu finalizar um acordo de seguro contra ataques eletrônicos intermediado pela Lockton antes do incidente e parece não ter seguro direto para lidar com o ataque, disseram três fontes sêniores do mercado de seguros à The Insurer. A JLR não quis comentar.
O ministro britânico de negócios, Peter Kyle, deve visitar a JLR ainda nesta terça-feira e conversar com as empresas de sua cadeia de suprimentos sobre como o governo britânico pode ajudar.
"Temos duas prioridades - ajudar a Jaguar Land Rover a voltar a funcionar o mais rápido possível e a saúde da cadeia de fornecedores a longo prazo", disse Chris McDonald, ministro da Indústria, que também participará das reuniões mais tarde.
Além de querer manter a cadeia de suprimentos intacta e salvar empregos, o governo britânico - que estabeleceu planos para proibir que órgãos do setor público e operadores de infraestrutura nacional crítica paguem pedidos de resgate - deverá se informar sobre o impacto das paralisações sobre a economia.
A pesquisa da S&P Global sobre o setor industrial do Reino Unido nesta terça-feira mostrou uma queda na produção, com algumas fábricas dizendo que a paralisação da JLR afetou a atividade na cadeia automotiva.
GRANDES ATAQUES
No fim de semana, um ataque de ransomware a uma empresa que facilita o check-in em aeroportos deixou passageiros bloqueados nos principais aeroportos europeus. Especialistas têm afirmado que os hackers estão assumindo riscos maiores ao atingirem alvos de grande importância para obterem resgates maiores e catapultarem suas reputações online.
Na Reino Unido, pouco mais de quatro em cada dez empresas relataram ter sofrido algum tipo de violação em um período de 12 meses, de acordo com dados oficiais publicados em junho. Nomes conhecidos, como Marks & Spencer e Co-op, foram vítimas nos últimos meses.
A JLR disse nesta terça-feira que está preparando planos para retomar a produção, mesmo com o prolongamento da paralisação das fábricas.
"Tomamos essa decisão para dar clareza na próxima semana, à medida que construímos o cronograma para o reinício gradual de nossas operações e continuarmos nossa investigação", disse a JLR.
A JLR, que fabrica os modelos Range Rover e Defender, disse que a produção sustenta 104.000 empregos em cadeias de fornecedores em todo o país. O sindicato Unite alertou sobre a perda de empregos e pediu apoio do governo para manter as empresas solventes.
