Meta lança recurso de tradução em tempo real no WhatsApp

(Reuters) - A Meta informou nesta terça-feira que está introduzindo um recurso de tradução para seu serviço de mensagens WhatsApp, com o objetivo de facilitar os bate-papos em diferentes idiomas entre seus mais de 3 bilhões de usuários.
As traduções estarão disponíveis inicialmente em seis idiomas nos dispositivos Android e em 19 idiomas nos iPhones, com mais opções em breve.
"As traduções de mensagens foram projetadas para proteger a privacidade dos seus bate-papos. É por isso que as traduções ocorrem no seu dispositivo, onde o WhatsApp não pode vê-las", disse a Meta em um blog.
Os usuários podem pressionar longamente uma mensagem e tocar em "Traduzir" para ver qualquer mensagem em outro idioma. O recurso funciona para bate-papos pessoais e em grupo, bem como para atualizações de canais.
Usuários do Android também podem habilitar a tradução automática para um tópico de bate-papo inteiro para que mensagens futuras sejam traduzidas por padrão.
(Reportagem de Juby Babu na Cidade do México)
