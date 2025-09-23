Meta lança recurso de tradução em tempo real no WhatsApp

(Reuters) - A Meta informou nesta terça-feira que está introduzindo um recurso de tradução para seu serviço de mensagens WhatsApp, com o objetivo de facilitar os bate-papos em diferentes idiomas entre seus mais de 3 bilhões de usuários.

As traduções estarão disponíveis inicialmente em seis idiomas nos dispositivos Android e em 19 idiomas nos iPhones, com mais opções em breve.

"As traduções de mensagens foram projetadas para proteger a privacidade dos seus bate-papos. É por isso que as traduções ocorrem no seu dispositivo, onde o WhatsApp não pode vê-las", disse a Meta em um blog.