Nvidia anuncia investimento de US$100 bilhões na OpenAI

(Reuters) - A fabricante de chips Nvidia investirá até US$100 bilhões na criadora do ChatGPT, a OpenAI, e fornecerá a ela microprocessadores para centrais de processamento de dados, anunciaram as empresas nesta segunda-feira.
O negócio, que fará com que a Nvidia comece a fornecer chips já no final de 2026 para a OpenAI, envolverá duas transações separadas, de acordo com uma pessoa próxima à empresa de modelos de inteligência artificial.
A startup pagará à Nvidia em dinheiro pelos chips, e a Nvidia investirá na OpenAI para obter ações não controladoras, disse a pessoa.
Os primeiros US$10 bilhões do investimento da Nvidia na OpenAI, que foi recentemente avaliada em US$500 bilhões, começarão quando as duas companhias chegarem a um acordo definitivo para que a OpenAI compre processadores da Nvidia
As empresas assinaram uma carta de intenções para uma parceria estratégica para implantar pelo menos 10 gigawatts de chips da Nvidia na infraestrutura de IA da OpenAI.
O objetivo é que os detalhes da parceria sejam finalizados nas próximas semanas, com a primeira fase de implementação prevista para entrar em operação no segundo semestre de 2026.
"Tudo começa com a computação", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em um comunicado. "A infraestrutura de computação será a base da economia do futuro, e utilizaremos o que estamos construindo com a Nvidia para criar novos avanços em IA e capacitar pessoas e empresas com eles em escala."
O anúncio do investimento da Nvidia ocorre dias depois da empresa ter se comprometido com US$5 bilhões de aporte na Intel , que outrora já foi a principal fabricante de microprocessadores do mundo.
(Por Arsheeya Bajwa, Deepa Seetharaman e Stephen Nellis)
