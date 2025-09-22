Nvidia anuncia investimento de US$100 bilhões na OpenAI

Os primeiros US$10 bilhões do investimento da Nvidia na OpenAI, que foi recentemente avaliada em US$500 bilhões, começarão quando as duas companhias chegarem a um acordo definitivo para que a OpenAI compre processadores da Nvidia

As empresas assinaram uma carta de intenções para uma parceria estratégica para implantar pelo menos 10 gigawatts de chips da Nvidia na infraestrutura de IA da OpenAI.

O objetivo é que os detalhes da parceria sejam finalizados nas próximas semanas, com a primeira fase de implementação prevista para entrar em operação no segundo semestre de 2026.

"Tudo começa com a computação", disse o presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, em um comunicado. "A infraestrutura de computação será a base da economia do futuro, e utilizaremos o que estamos construindo com a Nvidia para criar novos avanços em IA e capacitar pessoas e empresas com eles em escala."

O anúncio do investimento da Nvidia ocorre dias depois da empresa ter se comprometido com US$5 bilhões de aporte na Intel , que outrora já foi a principal fabricante de microprocessadores do mundo.

(Por Arsheeya Bajwa, Deepa Seetharaman e Stephen Nellis)