Nova política de vistos de Trump gera reação em grande parte negativa das empresas de tecnologia
Por Chris Prentice e Surbhi Misra
NOVA YORK/BENGALURU (Reuters) - As novas taxas de visto para trabalhadores estrangeiros impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, atraíram a condenação generalizada de executivos de tecnologia, empreendedores e investidores nas mídias sociais, com apenas algumas exceções, já que muitos consideraram isso um grande golpe para um setor que contribuiu com milhões para sua campanha de reeleição.
Executivos de tecnologia e investidores disseram que as novas taxas poderiam acrescentar milhões de dólares em custos para as empresas e prejudicar desproporcionalmente as startups, que podem não ter condições de pagar vistos como parte de sua estratégia.
Em um conjunto confuso de anúncios que começou na sexta-feira, Trump e outras autoridades da Casa Branca disseram que cobrariam das empresas US$100.000 para os vistos de emprego temporário de trabalhadores H-1B, usados por muitas grandes empresas de tecnologia, incluindo a Amazon.com, a Microsoft e a Meta.
Muitos criticaram a medida e a implantação caótica que exigiu que a Casa Branca esclarecesse que as pesadas taxas seriam cobradas apenas uma vez, não anualmente, e não se aplicariam aos titulares existentes, incluindo aqueles que estivessem no exterior no momento do anúncio.
Meta, Microsoft e Amazon não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
A maioria dos executivos dos gigantes da tecnologia, muitos dos quais estabeleceram relações estreitas com a Casa Branca de Trump desde seu retorno ao cargo, não comentou publicamente a proposta, que poderia mudar drasticamente seu sistema de atração de talentos de países como Índia e China. Mas outras pessoas se manifestaram.
"A vantagem dos Estados Unidos sempre foi o fato de atrairmos pessoas inteligentes e ambiciosas de todos os lugares", disse Esther Crawford, ex-executiva e investidora do Twitter que agora trabalha como diretora de gerenciamento de produtos na Meta, de acordo com seu perfil no LinkedIn.
"Imigrantes altamente qualificados não tiram de nós, eles constroem conosco. Alguns dos melhores pares da minha carreira eram portadores de H-1B que buscavam seu próprio sonho americano."
O governo Trump reprimiu a imigração em vários níveis, inclusive com o aumento da segurança nas fronteiras e batidas que visaram principalmente trabalhadores menos qualificados, muitos dos quais são imigrantes sem documentos.
Mais recentemente, o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) invadiu uma fábrica de baterias na Geórgia, de propriedade da Hyundai Motor, da Coreia do Sul, o que irritou as autoridades de Seul, que levantaram questões sobre o relacionamento com os Estados Unidos.
Os economistas da Berenberg alertaram que o aumento proposto da taxa de visto poderia sobrecarregar ainda mais o mercado de trabalho dos EUA, já enfraquecido pelos efeitos persistentes das políticas comerciais da era Trump. Embora a inteligência artificial possa ajudar a aliviar a escassez de pessoal, os analistas advertiram que o aumento dos custos poderia pressionar as empresas e, eventualmente, afetar seus clientes.
"Ao tornar muito caro para as empresas atrair talentos estrangeiros e ao forçar alguns estudantes internacionais a deixar o país após a graduação, a fuga de cérebros pesará muito sobre a produtividade", escreveram eles.
CAOS NOS AEROPORTOS
O anúncio feito na sexta-feira causou um caos para os viajantes, alguns dos quais desceram dos aviões em vez de ir para o exterior, enquanto outros correram para casa seguindo o conselho de suas empresas antes que a Casa Branca esclarecesse a medida.
"Meu coração está com todas as famílias e indivíduos ansiosos por seus futuros após o anúncio abrupto e caótico das mudanças no visto H-1B", disse Andrew Ng, fundador da DeepLearningAI, em um post no LinkedIn. "Os Estados Unidos deveriam estar trabalhando para atrair talentos mais qualificados, e não criar incertezas que os afastem."
A mudança recebeu algum apoio de altos executivos, incluindo o vice-presidente da IBM, Gary Cohn, que atuou como chefe do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca no primeiro governo Trump. Ele disse à CBS News que as novas taxas são uma "boa ideia" que ajudaria a trazer funcionários com conjuntos de habilidades de alto valor.
O presidente da Netflix, Reed Hastings, compartilhou uma opinião semelhante em um post no X, dizendo que o custo mais alto significaria que os vistos seriam usados apenas para "empregos de valor muito alto" e proporcionaria mais segurança para aqueles que os possuem.
Mas David Seidman, chefe de segurança de plataforma da fintech Plaid, previu no LinkedIn que "pelo menos uma" das Big Tech deixaria de contratar para esses empregos nos Estados Unidos e aumentaria sua presença na Índia ou no Canadá.
