Nova política de vistos de Trump gera reação em grande parte negativa das empresas de tecnologia

Em um conjunto confuso de anúncios que começou na sexta-feira, Trump e outras autoridades da Casa Branca disseram que cobrariam das empresas US$100.000 para os vistos de emprego temporário de trabalhadores H-1B, usados por muitas grandes empresas de tecnologia, incluindo a Amazon.com, a Microsoft e a Meta.

Muitos criticaram a medida e a implantação caótica que exigiu que a Casa Branca esclarecesse que as pesadas taxas seriam cobradas apenas uma vez, não anualmente, e não se aplicariam aos titulares existentes, incluindo aqueles que estivessem no exterior no momento do anúncio.

Meta, Microsoft e Amazon não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A maioria dos executivos dos gigantes da tecnologia, muitos dos quais estabeleceram relações estreitas com a Casa Branca de Trump desde seu retorno ao cargo, não comentou publicamente a proposta, que poderia mudar drasticamente seu sistema de atração de talentos de países como Índia e China. Mas outras pessoas se manifestaram.

"A vantagem dos Estados Unidos sempre foi o fato de atrairmos pessoas inteligentes e ambiciosas de todos os lugares", disse Esther Crawford, ex-executiva e investidora do Twitter que agora trabalha como diretora de gerenciamento de produtos na Meta, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

"Imigrantes altamente qualificados não tiram de nós, eles constroem conosco. Alguns dos melhores pares da minha carreira eram portadores de H-1B que buscavam seu próprio sonho americano."