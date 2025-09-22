Mercado Livre anuncia unidade voltada a empresas

"Esse público é estratégico para o negócio, pois se caracteriza por ticket (valor) médio mais alto, compras recorrentes, pedidos maiores e menores índices de devolução", afirmou a companhia em comunicado sobre a nova unidade.

O Mercado Livre também citou que o comércio eletrônico B2B movimenta atualmente um volume quatro vezes maior que o do e-commerce B2C no mundo, com projeções de crescimento que o colocam cinco vezes maior até 2026.

Desde o começo dos testes há cerca de um ano, a nova unidade já tem mais de 4 milhões de usuários habilitados na América Latina para fazer compras no atacado. Além do Brasil, está disponível na Argentina, no México e no Chile.

"O Mercado Livre Negócios já atende desde pequenos empreendedores até grandes empresas que buscam mais eficiência em suas compras", afirmou a vice-presidente de marketplace no Mercado Livre, Roberta Donato.

"Estamos respondendo a essa demanda com uma solução segura, simples e eficiente, que permite às empresas comprarem melhor e com descontos de até 50%", acrescentou.

Entre os benefícios para esses clientes, está o acesso a financiamento via Mercado Pago, o banco digital do Mercado Livre. A empresa afirmou que a nova operação terá preços de atacado, precificação inteligente e custos logísticos "diferenciados".