EUA libera uso de IA da Meta em agências após desconto em troca de segurança

As agências governamentais dos Estados Unidos poderão usar o sistema de inteligência artificial Llama, da Meta Platforms, disse um funcionário graduado do governo, à medida que administração do presidente norte-americano, Donald Trump, pressiona para integrar ferramentas comerciais de IA às operações governamentais.

A Administração de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês), o braço de compras do governo, adicionará o Llama à sua lista de ferramentas de IA aprovadas para órgãos federais, disse Josh Gruenbaum, líder de compras da GSA, em uma entrevista ao anunciar a iniciativa.

As agências poderão então experimentar a Llama, uma ferramenta gratuita, com a garantia da GSA de que ela atende aos padrões legais e de segurança do governo.