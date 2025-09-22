EUA libera uso de IA da Meta em agências após desconto em troca de segurança

As agências governamentais dos Estados Unidos poderão usar o sistema de inteligência artificial Llama, da Meta Platforms, disse um funcionário graduado do governo, à medida que administração do presidente norte-americano, Donald Trump, pressiona para integrar ferramentas comerciais de IA às operações governamentais.
A Administração de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês), o braço de compras do governo, adicionará o Llama à sua lista de ferramentas de IA aprovadas para órgãos federais, disse Josh Gruenbaum, líder de compras da GSA, em uma entrevista ao anunciar a iniciativa.
As agências poderão então experimentar a Llama, uma ferramenta gratuita, com a garantia da GSA de que ela atende aos padrões legais e de segurança do governo.
O Llama é um modelo de linguagem ampla capaz de processar dados, incluindo texto, vídeo, imagens e áudio.
Nos últimos meses, a GSA também aprovou as ferramentas de IA dos concorrentes da Meta, incluindo Amazon Web Services, Microsoft, Google, Anthropic e OpenAI. As empresas concordaram em vender seus produtos pagos com grandes descontos e atender aos requisitos de segurança do governo, disse a GSA.
"Não se trata de obter favores", disse Gruenbaum quando perguntado se os executivos de tecnologia estão dando descontos ao governo para obter a aprovação de Trump. "Trata-se do reconhecimento de como todos nós nos unimos e fazemos deste país o melhor país que ele pode ser."
As agências federais poderão implantar a ferramenta para acelerar a revisão de contratos ou resolver mais rapidamente os problemas de tecnologia da informação, entre outras tarefas, disse ele.
