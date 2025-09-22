Google tenta evitar separação do grupo em início do julgamento antitruste

Por Jody Godoy
ALEXANDRIA, Estados Unidos (Reuters) - O Google, da Alphabet, tentará evitar a partir desta segunda-feira uma venda forçada de parte de seu negócio de publicidade online no mais recente confronto da empresa com autoridades de defesa da concorrência dos Estados Unidos.
O julgamento é a próxima melhor chance do governo dos EUA de conter o que uma juíza do país determinou ser poder de monopólio do Google, depois que a empresa rejeitou uma oferta para se separar do navegador de internet Chrome no início deste mês. Editores de conteúdo e os desenvolvedores de tecnologia de anúncios, alguns dos quais processaram o Google, estão de olho no caso.
O Departamento de Justiça dos EUA e uma coalizão de Estados do país estão tentando obrigar o Google a vender sua bolsa de anúncios, o AdX, em que editores de conteúdo pagam ao Google uma taxa de 20% para venderem anúncios em leilões que acontecem instantaneamente quando os usuários carregam os sites. O governo norte-americano também pretende exigir que o Google torne código aberto o mecanismo que decide o vencedor desses leilões.
A juíza distrital dos EUA Leonie Brinkema, que presidirá o julgamento, determinou em abril que o Google detém monopólios ilegais na tecnologia de publicidade na Web. Após o julgamento desta semana, ela decidirá quais medidas serão impostas à empresa.
Os processos contra o Google fazem parte de uma repressão bipartidária maior dos EUA contra as grandes empresas de tecnologia, que começou durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump e inclui processos ainda pendentes contra Meta, Amazon e Apple.
O Google diz que a proposta do departamento de justiça dos EUA é tecnicamente impraticável e levaria a uma incerteza prolongada para anunciantes e editores de conteúdo.
No entanto, o Google já havia oferecido a venda do AdX durante negociações privadas para encerrar uma investigação antitruste da União Europeia, informou a Reuters no ano passado. Os estudos internos do Google sobre essa possível venda podem ser apresentados como prova no julgamento desta semana.
Em vez de vender a AdX, o Google propôs agora mudar suas políticas para facilitar o uso e o suporte de plataformas concorrentes pelos editores. O DOJ afirmou que essas exigências, por si só, não são adequadas para restaurar a concorrência.
Um ex-executivo da News Corp e executivos do DailyMail.com e da Advance Local, que opera veículos de notícias locais em oito Estados dos EUA, estão entre os que deverão testemunhar no julgamento.
